Proklamovaný restart fotbalových soutěží v podání amatérů se však nakonec po přeložení několika termínů restartu neuskutečnil a soutěže byly podle předpokladů předčasně ukončeny.

„Vzhledem k tomu, co se za poslední dobu odehrává ohledně pandemie, a vzhledem k omezení veškeré činnosti s tím související je ukončení amatérských soutěží rozumným rozhodnutím,“ přemítá nad ukončením soutěží březovský trenér Petr Peterka.

Fotbalisté tak napříč amatérskými soutěžemi marně vyhlíželi návrat na fotbalové stadiony. „Na začátku roku jsem tomu věřil a zahájení sezony mělo být už v průběhu ledna, ale vzhledem k nepříznivé situaci se začátek neustále posouval, a tím možnost dohrát soutěž pomalu hasla,“ po-ukazoval březovský trenér.

Březová tak zakončila nedohraný ročník na předposlední, patnácté příčce, která by jinak znamenala sestup do krajského přeboru, tentokrát se však Olympie sestupu vyhnula, když soutěže byly ukončeny opět bez postupů či sestupů.

„Hrát pouze na patnáct kol nebylo nejlepší řešení, a tak rozhodnutí o ukončení je správné,“ narážel Peterka na možnosti, které se v případě návratu na stadiony nabízely. Teď mají před sebou hráči Březové novou motivaci, tréninkový proces, do kterého se plnohodnotně mohli navrátit společně. „Trénovat se dá, a pokud to jen trochu bude možné, tak se budeme snažit odehrát přátelská utkání,“ prozradil Peterka.

FK Olympie Březová.Zdroj: Deník/Daniel Seifert

Přestávka však bude stejně jako loni po předčasném ukončení pro fotbalisty před startem nového ročníku řádně dlouhá. „Budeme se do poloviny června scházet dvakrát týdně, posléze čeká hráče dva tři týdny volno a poté odstartuje příprava na nový soutěžní ročník,“ přiblížil fotbalový harmonogram svého týmu Peterka.

Jenže pandemie koronaviru ještě neřekla poslední slovo, a tak bude otázkou, jestli nový ročník bude zahájen, a pokud ano, jestli bude dohrán.

„Zda se dohraje a začne nový soutěžní ročník, to těžko říct. Nikdo neví, co se kvůli pandemii bude odehrávat za dva tři měsíce. Všichni bychom si přáli vrátit se do normálu a hrát bez omezení,“ přeje si Peterka návrat do tradičního fotbalového procesu. „Testům bychom se asi nebránili, ale má to svá pro i proti. Určitě všichni by s tím nesouhlasili a muselo by se hledat vhodné řešení,“ přidává závěrem šéf Březové svůj pohled na možnost testování hráčů, stejně jako u profesionálů.