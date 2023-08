/Fortuna divize A/ Den s velkým D nastal. Dnes se totiž odehraje první divizní derby, ve kterém se v áčkové skupině proti sobě postaví mariánskolázeňská Viktoria a extřetiligový Baník Sokolov.

Sokolov si poradil doma s Klatovy, slavil výhru 3:1. Teď ho čeká derby na půdě Mariánských Lázní. | Foto: Daniel Seifert

„Hraje se netradičně v pátek večer, což by podle mého mohlo přitáhnout hojný počet fanoušků,“ přemítal kapitán Mariánských Lázní Michal Drahorád, nad návštěvou, která by mohla na stadion U Ferdinandovo pramene dorazit.

Podobě to vidí i ašský útočník ve službách Sokolova Dominik Kubinec. „Očekávám příjemnou atmosféru, hraje se v dobrý čas, navíc by mělo být hezky a určitě věřím, že spousta nepřejících lidí se přijde podívat, protože to je spíše pro ně takový fotbalový svátek kraje,“ narážel Kubinec na širokou veřejnost, která právě Sokolovu dlouho nepřeje.

I přesto zvítězí fotbal. Oba týmy připravují výborní stratégové, a tak si všichni, co do Mariánek dorazí, přijdou zcela jistě na své. .“Včera jsme na tréninku počítali, kolik hráčů v minulosti oblékalo dres Baníku, ať v dospělých či mládežnických kategoriích a napočítali jsme snad 11 našich hráčů, takže i tím je pro nás utkání specifické,“ prozradil Drahorád nálož hráčů, které hájila barvy pátečního soupeře.

Viktoria v uplynulém kole doma porazila silné Katovice, a na to bude chtít navázat i ve druhém domácím duelu v řadě. „Určitě očekávám vyrovnané utkání, budou rozhodovat detaily, možná i standardní situace a bude to určitě velký boj,“ předvídá kapitán Mariánských Lázní. Stejně si počínal o uplynulém víkendu i Sokolov, ten urval premiérovou výhru nad Klatovy.

„Co se týká nás, tak to bude hodně zajímavé, jelikož se známe pouze pár týdnů, když jsme zatím nebezpečný především sami sobě, což ale může být paradoxně naše největší zbraň,“ narážel Kubinec na vnitřní sílu týmu, která může na stadionu v lázeňském města pořádně zamíchat kartami.

„Jako domácí určitě můžeme jako úspěch považovat pouze zisk tří bodů, s ničím jiným do utkání nejdeme,“ vzkazuje do Sokolova Drahorád a závěrem doplnil: „Doufám, že utkání bude doprovázet pěkná divácká kulisa a budeme a my utkání zvládneme se ziskem tří bodů.“