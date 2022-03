„Co jsem měl možnost vidět, tak Viktorka hrála proti týmům z horní poloviny tabulky dobrý fotbal, naopak se nedařilo proti týmům z dolní poloviny,“ přidával své poznatky k první polovině divizní soutěže Kafka, který se během zimní přípravy navrátil do lázeňského města.

Zachránit divizi pro Mariánské Lázně, říká k cíli nový kouč Viktorie Kafka

„K týmu jsem se zapojil na začátku přípravy jako stále aktivní hráč ATSV Tirschenreuth, abych byl lépe připraven na sezonu,“ prozradil důvody svého návratu do známého prostředí. Jenže nezůstalo pouze u toho. „Vypomáhal jsem s přípravou tréninků a poté jsem byl osloven na práci asistenta trenéra, která se později změnila na post hlavního trenéra,“ připomněl rychlý sled změn, které ho nakonec usadily na trenérský post.

Třiatřicetiletý kouč tak naskočil do rozjetého vlaku. „Pod mým vedením jsme odehráli čtyři přípravná utkání, kdy jsme dvakrát vyhráli a dvakrát prohráli. Každé přípravné utkání bylo přínosné a ukázalo nám, jakým směrem jdeme a na čem musíme ještě zapracovat,“ poukazoval Kafka.

Během fotbalové výluky se řádně proměnil i kádr Viktorie, když Mariánské Lázně přišly o svého nejlepšího střelce podzimní části Romana Popoviče, který zamířil pokoušet fotbalovou štěstěnu do třetiligového Sokolova. „V kádru došlo k určitým změnám. Na hostování ze Sokola Nespeky přišel Jindřich Dobřanský, z Františkových Lázní Lukáš Hibler a z Tachova Marek Skopový. Naopak na hostování do Německa odešel Jiří Novák, do Tachova se vrátil Tomáš Habart, do Švédska zamířil Ondřej Jacko–Lysák a na hostování do Sokolova odešel Roman Popovič,“ přiblížil změny v kádru mariánskolázeňské Viktorie jeden z nejmladších trenérů v divizní soutěži.

Viktoria se statečně prala, ale na Přeštice to nestačilo

Jeho družinu však nečeká nic jednoduchého. Los je totiž k viktoriánům v začátku nemilosrdný. V prvních šesti duelech poměří své síly fotbalisté od Ferdinandova pramene s týmy z první šestky, tedy kromě Mýta, které se nachází v tabulce hned za Mariánskými Lázněmi.

„Důležité bude vybojovat co nejvíce bodů,“ nastínil kouč cestu, která by měla udržet Mariánské Lázně na divizní mapě. To je také cíl Viktorie. „Cílem je udržet pro Mariánské Lázně divizi,“ dodal závěrem k cíli trenér.

FC VIKTORIA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Brankáři: David Šmejkal (77), Daniel Šmejkal (01). Obránci: Martin Lukáš (89), Dan Cinkanič (96), Milan Braun (86), Petr Šácha (88), Jan Prokš (98), Danylo Samek (01), Filip Florián (03), Jindřich Dobřanský (00), Lukáš Hibler (91). Záložníci: Michal Drahorád (92), Dominik Pěček (97), Patrik Kořistka (98), Jan Holeček (03), Jakub Nedbalý (02), Martin Kapolka (03), Marek Skopový (99). Útočníci: František Nedbalý (76), Petr Holub (95).

Přišli: Jindřich Dobřanský (Sokol Nespeky), Lukáš Hibler (FC Františkovy Lázně), Marek Skopový (FK Tachov).

Odešli: Roman Popovič (FK Baník Sokolov), Jiří Novák (SV Poppenreuth), Tomáš Habart (FK Tachov), Ondřej Jacko–Lysák (Fagersta Södra IK).

Trenér: Vladimír Kafka, asistenti trenéra: František Nedbalý, David Šmejkal. Vedoucí mužstva a předseda klubu: Jaroslav Paseka. Sportovní úsek: Josef Novotný.