„Umřeli jsme na neproměňování stoprocentních šancí,“ kroutil hlavou nad špatnou koncovkou viktoriánů hrající asistent František Nedbalý.

A nebylo divu. Hráči z Mitterteichu totiž prokázali během přípravného utkání, které se odehrálo na umělce chebské Hvězdy, svou kvalitu. „Důrazný, běhavý a technicky dobře vybavený tým,“ chválil Nedbalý soupeře, jehož dres oblékal po čtyři sezony. „Celé utkání se odehrálo na to, že to bylo přípravné utkání, ve vysokém tempu, navíc bylo hodně důrazné,“ poukázal. V prvním poločase se ještě branek fanoušci obou fotbalových táborů nedočkali, ale po změně stran se s nimi roztrhl pytel.

Dvakrát se radovali ze vstřelené branky hosté, poté Mariánské Lázně dvěma góly dokázaly dvoubrankové manko smazat, ale poslední slovo opět měli hosté, kteří vstřelili třetí branku a dotáhli duel do vítězného konce. „Relativně to byl z obou stran vyrovnaný zápas, když se hrálo od vápna k vápnu. Sice jsme si vytvořili mnoho šancí, ale přesto jsme dvakrát inkasovali,“ smutně poznamenal Nedbalý k obdrženým brankám.

„Prakticky jsme inkasovali z ničeho, bylo to po odrazech, žádné vypracované šance, ale dokázali jsme na to brankově odpovědět,“ narážel asistent Viktorie na branky Martina Šáchy a Tomáše Šilhána. Ale ani to nakonec na bodový zisk nestačilo.

„Celkově zkoušíme nový herní styl, a tak jsou někdy v obraně okénka, na tom budeme muset ještě zapracovat. Jinak jsme odehráli dobré utkání, bohužel nás zradila koncovka, jinak mohl být výsledek jiný. Co se týče soupeře, tak nás velmi dobře prověřil jak po fyzické, tak i taktické stránce,“ dodal hodnocení mariánskolázeňský kouč. Čtvrté přípravné utkání odehrají hráči Viktorie se Souší, a to v sobotu 8. února od 11 hodin.

FC Viktoria Mariánské Lázně – SV Mitterteich 2:3 (0:0)

Branky: Viktorie: Martin Šácha, Tomáš Šilhán.

FC Viktoria M. Lázně: Štrunc – Prokš, Cinkanič, Braun, Ruda, Habart – Pěček, Šácha, Popovič – Holub, Lattisch (stř. Šmejkal, Holeček, Chlad, Nedbalý, Šilhán).