V posledních dvou zápasech se navíc zapsal v trikotu Olympie do střelecké listiny pouze on. Nejdříve napomohl uplynulý víkend dvěma góly k nerozhodnému výsledku v krajském derby s Ostrovem a gólově se mu dařilo i tento víkend, kdy pro změnu napomohl Březové k nerozhodnému výsledku 1:1 na půdě pražského Meteoru.

Derby v Nejdku? Dva góly, ´fakáč´a dvě červené

„Troufám si říct, že první poločas jsme byli lepším týmem,“ vrací se Daniel Kovář k souboji s Meteorem, který zažívá velmi povedenou jarní část, a v bitvě s Březovou tak plnil roli favorita.

„Měli jsme více šancí, drželi více balon, ale nepodařilo se nám navýšit skóre,“ narážel na svou trefu ze 16. minuty, která hostům ze Sokolovska zařídila jednobrankový náskok. Ten však svěřenci trenéra Olympie Petra Peterky nedokázali udržet.

„Meteor se prosadil ze standardní situace a do kabin se šlo za stavu 1:1,“ vracel se k vyrovnávací trefě domácího celku, o kterou se zasloužil ve 29. minutě Jan Sůra. To po změně stran už to po fotbalové stránce nebylo z obou stran nic moc. Diváci, kterých se sešlo na stadionu Meteoru 120, se totiž dalších brankových radostí nedočkali.

Rozjetou Slavii zbrzdilo vyloučení, přesto sahala proti Písku po výhře

„Druhý poločas byl vyrovnaný, hodně přerušovaný,“ popisoval dění na hřišti během druhé pětačtyřicetiminutovky Kovář. Březová nakonec dosáhla na horké půdě soupeře na dělbu bodů. „Nakonec jsme si rozdělili body, i když jsme chtěli určitě vytěžit více,“ neskrýval určité zklamání březovský záložník.