/FOTBAL/ Mariánskolázeňská Viktoria má úspěšně za sebou první přípravné utkání. Na stadionu ve Zbůchu porazila Slavoj Mýto 2:0.

FC Viktoria Mariánské Lázně. Ilustrační foto. | Foto: David Ždímal

„Utkání se odehrálo ve velkém vedru, ale splnilo účel. Jak naši, tak hráči soupeře, měli za sebou velmi těžký týden, ale popasovali se s tím dobře,“ připomněl trenér Viktorie Aleš Zach, že hráči se museli popasovat nejen se soupeřem, ale také vysokými teplotami, které panovaly.

„Od začátku jsme sice byli kombinačně lepší, ale Mýto výborně bránilo a v bráně se opírali o vynikajícího gólmana Vilda. My jsme se těžko prosazovali a hlavně na posledních třiceti metrech jsme byli zbrklí, proto byl stav bez branek,“ přidával Zach svůj pohled na první poločas, který gólovou radost nepřinesl. To po obrátce stran přeci jen viktoriáni prolomili obranu soupeře, a to hned dvakrát.

„Druhý poločas jsme zvýšili aktivitu, soupeře přišpendlili na půlku, ale vytěžili z nějakých šesti tutovek, pouze dvě branky,“ posteskl si Zach, že zůstalo pouze u dvou branek. O první branku se postaral z dorážky novic v dresu Mariánských Lázní Miroslav Peška, druhou pak měl na svědomí Jan Holeček, který zužitkoval gólovou pobídku z kopaček autora první branky Viktorie.

„V této fázi přípravy jsem byl s výkonem celkem spokojený, co se týče nových hráčů, tak všichni prokázali kvalitu,“ chválil si Zach výkon nových tváří ve svém týmu. „Musím však pochválit i Mýto, které hrálo velmi zodpovědně dozadu. Výborný byl brankář Vild a mladý útočník Smíšek, jehož hra mě velice zaujala,“ doplnil k utkání Zach.

Slavoj Mýto – Viktoria Mariánské Lázně 0:2 (0:0). Branky: Peška Miroslav, Holeček Jan. Mariánské Lázně, I. poločas: Hinterholzinger – Šimek, Dvořák, Štůla, Hošek – Brož, Renza, Beránek, D. Skopový – Holub, Peška; II. poločas: Gembický – Šimek, Dvořák, Cinkanič, Hošek – Skopový M., Renza, Pěček, Buršík – Holub, Holeček.

