Utopie pokračuje. Viktoriány sráží do kolen hrubé chyby i mizerná koncovka

Jakoby urazili fotbalového boha. Fotbalisté mariánskolázeňské Viktorie v jarní části Fortuna divize A zažívají pořádnou utopii. Herně to není špatné, ale do kolen srážejí výběr z lázeňského města nejen hrubé chyby, ale také mizerná koncovka. A to se potvrdilo také v duelu s béčkem domažlické Jiskry, které bojuje o záchranu v soutěži. Chodové totiž zvládli duel dovést do výhry 2:1, čímž dosáhli na premiérovou výhru na hřištích soupeřů.

FC Viktoria Mariánské Lázně. Ilustrační foto. | Foto: Daniel Seifert

„Odehráli jsme výbornou první půli, kdy jsme soupeřem drželi na jeho půlce, ale dali jsme jen jeden gól a nedali ani penaltu," zklamaně se vracel k první polovině zápasu kormidelník Viktorie Aleš Zach. Do druhé části si tedy přenesli viktoriáni vedení 1:0 po rohovém kopu, který zahrával nakrátko Martin Kapolka na Jana Fremra, jehož centr našel v pokutovém území hostů hlavu Petra Vovese, který zařídil domácím jednobrankovou výhodu. Vedení Mariánských Lázní odmítl ve 42. minutě navýšit Martin Kapolka, který neuspěl ze značky pokutového kopu. A po změně stran přišel trest. V 56. minutě bylo srovnáno, když centr z kopaček Dominika Hendrycha zaplul překvapivě do branky Viktorie. „Soupeř špatně nacentroval a našeho brankáře to nepochopitelně přelétlo do branky," kroutil nevěřícně nad vyrovnávací trefou kouč Viktorie. Viktoria vyzve béčko Domažlic, Hvězda zamíří do Českého Brodu Béčko Domažlic však dokázalo během devíti minut strhnout ukazatel skóre na svou stranu, když přímý kop z pětadvaceti metrů v podání Ladislava Jančy našel v pokutovém území Viktorie Jakuba Seckého, který podruhé rozesmutnil nejen domácí fanoušky. „Druhou branku jsme inkasovali po standardce, kdy jsme byli absolutně nedůrazní. Takto laciné góly dostáváme prakticky v každém zápase," narážel Zach, co jeho tým v jarních duelech sráží do kolen. Poté se sice hnali viktoriáni za vyrovnáním, ale fotbalová štěstěna jim opět nepřála. „My si poté vytvořili několik tutovek, ale nedali ani ty do prázdné branky a tak jsme opět prohráli," hořekoval závěrem Zach nad mizernou koncovkou, která znamenala pro Viktorii již sedmou prohru v soutěži. FC Viktoria Mariánské Lázně – TJ Jiskra Domažlice B 1:2 (1:0). Branky: 16. Petr Voves – 56. Dominik Hendrych, 63. Jakub Secký. Rozhodčí: Řeháček – Hanousek, Pekař. ŽK: 3:3. Diváci: 150. Mariánské Lázně: Gembický – Voves, Cinkanič, Dvořák, Fremr – Koudele, Drahorád, Bílik, Kapolka, Skopový (70. Bártl) – Holub (63. Trojanec).

