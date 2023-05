/FORTUNA DIVIZE/ Po delší době si vystřihla březovská Olympie v béčkové Fortuna divizi B roli favorita. A zhostila se toho nejlépe, jak mohla. Na půdě Libiše koncertovala a zaslouženě si odvezla vysokou výhru 6:0, nejvyšší v divizní soutěži, kterou v letošní sezoně zaznamenala.

Divize B, 25. Sokol Libiš - Olympie Březová (0:6), 6. 5. 2023 | Foto: Antonín Čvančara

„Před zápasem jsme si v šatně říkali, ať na soupeře vletíme a co nejvíce mu začátek zápasu znepříjemníme,“ prozradil ostřílený obránce v trikotu Olympie Kryštof Kýček, s jakou taktikou tým do duelu vstupoval.

„To se nám povedlo skvěle, protože už v 11. minutě jsme vedli 1:0,“ vracel se k první brankové radosti svého týmu, kterou obstaral Rostislav Vokáč. Březováci se však gólově neuspokojili a domácí jen smutně přihlíželi gólovému řádění v podání Západočechů. „Dál jsme nepolevili a pokračovali v tlaku. Po hezkých akcích se nám povedlo už ve 27. minutě vést 4:0, čímž bylo prakticky po zápase,“ podotkl Kýček k první polovině zápasu, kterou Olympie ovládla v poměru 4:0, když druhou brankou se blýskl Rostislav Vokáč, a o další dvě, se podělili Pavel Veselý a Dan Martinec.

Zdroj: tvcom.cz

Po změně stran však gólový uragán Březové překvapivě trochu utichl. „Do druhé půle udělal trenér dvě změny a měli jsme za úkol pokračovat ve stejném výkonu jako v prvním poločase. Bohužel zápas už neměl takové tempo a pouze se dohrávalo,“ připomněl Kýček, že po čtyřbrankovém přídělu v prvním dějství bylo o vítězi prakticky rozhodnuto.

„Soupeř si po změně stran vytvořil několik dobrých příležitostí, ale díky dobrým zákrokům brankáře jsme zvládli udržet čisté konto a do konce zápasu ještě vstřelit dvě branky,“ pochvaloval si druhou nulu v řadě březovský obránce. O zbylé dvě branky vítěze se zasloužil Pavel Veselý, pro kterého to byla šestnáctá trefa v divizi, což znamenalo posun do čela tabulky kanonýrů, a do střelecké listiny se zapsal i střídající Jiří Poupě.

Libiš – Olympie Březová 0:6 (0:4). Branky: 11. a 25. Vokáč Rostislav, 17. a 76. Veselý Pavel, 27. Martinec Dan, 57. Poupě Jiří. Rozhodčí: Šůma. ŽK: 1:1. Diváci: 95. Březová: T. Martinec – D. Peterka, Kravar, Neudert, Kýček – P. Peterka (46. Poupě), Kursa, Vokáč, Dubnický (61. Body) – T. Martinec (46. Rusňák), Veselý.