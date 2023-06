/ROZHOVOR/ Fotbalisté mariánskolázeňské Viktorie dokázali nemožné. Ano, přesně tak. Po šíleném podzimu v áčkové skupině Fortuna divize, se totiž krčili v sestupovém pásmu, když dosáhli na pouhých čtrnáct bodů. V jarní části však svěřenci trenéra Aleše Zacha prokázali bojovného duchu a nakonec udrželi pro lázeňské město divizní příslušnost. Nejen o tom, jsme si s koučem Viktorie v exkluzivním rozhovoru Deníku povídali.

Aleš Zach, trenér FC Viktoria Mariánské Lázně. | Foto: Jiří Pojar

Trenére, máte za sebou úspěšné jaro, ve kterém vám málokdo věřil, že byste se mohli zachránit…

Ano, máte pravdu. V naší záchranu po podzimu nevěřil asi nikdo. Všichni si mysleli, že ve spodní části je soutěž rozhodnutá.

Na druhou stranu, nebylo divu, když jste na podzim uhráli pouze čtrnáct bodů…

Po podzimu jsme měli čtrnáct bodů a rádoby odborníci mi říkali, že musíme sedmkrát vyhrát a udělat pětatřicet bodů, abychom se zachránili. Říkal jsem si, že nejsem sice dobrý matematik, ale těch pětatřicet bodů stačit nebude. Upřímně mě polévalo horko, nebudu lhát.

Nakonec jste, ale převedli velkolepou jízdu, kterou jste ošperkovali třicetibodovým ziskem, což znamenalo udržením divizní soutěže…

Jaro bych zhodnotil písničkou od skupiny Turbo: To byla pánové jízda. Kluci udělali třicet bodů, a co mě potěšilo ještě více než bodový zisk, bylo to, že zápasy opravdu odjezdili po zadku a ukázali, že to nejsou jen najatí žoldáci, ale skutečně se chtějí rvát o to, aby se v Mariánkách hrála divize i nadále.

Určitě muselo přijít na pořad po záchraně velké oddychnutí, jelikož tabulka byla hodně vyrovnaná…

Hodně jsem si oddychl, když jsme na Doubravce stvrdili divizní jistotu. Připadal si o třicet kilo lehčí, jak velký kámen mi spadl ze srdce. Nechtěl jsem být ten, na kterého budou vzpomínat, že poslal Mariánky dolů. Tabulka byla šíleně vyrovnaná a před 29. kolem jsme měli čtyřicet bodů, i přesto neměli jistotu záchrany, to hovoří za vše.

Můžete prozradit, který zápas byl nejlepším v jarní části, a na který byste nejraději vymazal z paměti?

Těžko vyzdvihovat nejlepší zápas, protože všech vítězství si cením opravdu hodně, jelikož soupeři měli velmi dobrou kvalitu a nikdo nebyl slabý. Nakonec i Horní Bříza se zvedla a na jaře hrála kvalitní fotbal a nedala, včetně nás, nikomu nic zadarmo a paradoxně tam, jsme nastartovali jarní jízdu. Zápas na který bych zapomněl? Komárov, chladný výkon, bez emocí, nasazení, nebylo tam nic,vůbec nic.

Troufnete si říct, v čem jste ve druhé části dominovali, a na čem budete muset ještě zapracovat?

My jsme nedominovali, my jsme měli tým. Neskutečně jsme se semkli právě po Komárovu a hráči pochopili, že úspěch přinese jen tvrdá práce a boj o každý centimetr hřiště. Ze zápasů lezli hráči většinou po čtyřech a patří jim velký dík za to, jak to odpracovali i přesto, že se nám vždycky úplně nedařilo a museli utkání i otáčet. Samozřejmě se nám povedlo mužstvo velmi dobře doplnit, posílit V podstatě všichni příchozí si vybojovali místo v základu, což není vždy úplně obvyklé. Zapracovat musíme na všem, nejde si říct, že budeme dělat tohle a tohle ne, a ono to nějak dopadne, to by nedopadlo dobře.

Hráči si v současné době užívají zasloužené volno, kdy se tedy navrátíte zpět do tréninkového procesu?

Hráči mohou očekávat, že od 5. července začneme tvrdě pracovat, ať se jim to líbí nebo ne. Nechci, abychom celý rok zase tancovali na tenkém ledě. Věřím totiž, že poctivá tvrdá práce kluky odmění. Nevím jestli patřím mezi přísné trenéry, i když jsem malinko impulzivnější, ale jinak si myslím, že mám s hráči výborný vztah.

Během letní přestávky se zcela jistě poohlédnete po posilách, už máte nějaké v hledáčku?

Posily v hledáčku máme, ale už nechci aby se opakoval loňský rok, kdy přišlo asi jedenáct hráčů a vlastně i já. Během léta prostě nemáte čas, aby si vše sedlo a hrálo se dle představ trenérů, vedení, diváků.

Můžete tedy přiblížit jaká je situace v týmu?

Mohu prozradit, že po odchodu Kopty, byl cíl útočník. Chtěli jsme dynamického, rychlonohého. A to Míra Peška, který přišel ze Sokolova, to typologicky splňuje. Chtěli jsme, aby jarní tým zůstal, co nejvíce pohromadě, bohužel odchod Kopty byl jasně daný už od zimy a alespoň touto cestou bych chtěl Honzovi i vedení Chomutova poděkovat za zapůjčení. Stejné to bylo v případě Matěje Rybaře, který se musel vrátit do Rokycan, což mě mrzí. Po rozpačitém začátku si troufnu říct, že s Cinkaničem patřili k nadstandardním divizním stoperům. Snad poslední odchod je Patrovský, který se rozhodl pro Senco, od jehož stadionu bydlí asi deset minut a rozhodl se odejít ve volném termínu bez souhlasu klubu. Jinak by měli všichni zůstat a dotahují se příchody tří hráčů, stopera za Rybaře a dvou krajních hráčů, kteří mohou hrát vzadu i v záloze, a jeden z nich je levonohý ,což kvitujeme. Jedná se o hráče do dvaadvaceti let, takže perspektivní kluci, jména ale prozatím neprozradím.