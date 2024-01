Potvrzeno. Dlouho se šuškalo, že by se mohl trenér Aleš Zach navrátit zpět do mariánskolázeňské Viktorie. Po jeho překvapivém odvolání a hlavně způsobu, kterým ukončení jeho mise během podzimní části Fortuna divize A proběhlo, ale tomu málokdo věřil. Nakonec však zvítězila láska k fotbalu a Zach se navrátil zpět do lázeňského města k rozdělané práci, kterou během první části divizní soutěže ve Viktorii rozdělal. A pokud vše půjde jako tomu bylo právě v podzimní části, má Viktoria zaděláno v áčkové divizi, které vévodí, na historický úspěch.

Aleš Zach se navrátil zpět do mariánskolázeňské Viktorie. | Foto: Daniel Seifert

„Rozhodl jsem se proto, že mám fotbal rád,“ řekl ke svému rozhodnutí, proč se navrátit zpět do lázeňského města Aleš Zach. „Další důvod bylo upřímné jednání nového sponzora pana Folprechta a pana Henycha, se kterými jsem také několikrát seděl a mluvil,“ připomněl staronový kouč změnu hlavního sponzora klubu, který o jeho služby hodně stál.

„Vyslechl jsem i Frantu Nedbalého, na jehož názory hodně dám. I doma říkali, že by to se mnou bylo k nevydržení, abych šel,“ přiblížil s úsměvem Zach. A nejen to, do Viktorie zamířil zejména kvůli hráčům, se kterými si vytvořil během svého působení nadstandardní vztah. „Je to tak, s hráči jsem byl stále v kontaktu, mám s nimi velmi dobrý vztah,“ připomněl Zach, že i přes odvolání byl stále hráčům na blízku.

„Vrátit, se zpět nebylo nijak těžké kabinu znám dokonale jak stávající, tak nově příchozí hráče,“ upozorňoval trenér Viktorie. Ten by měl Mariánské Lázně, které vévodí divizi A, vést do konce soutěžního ročníku, tedy do 30. června. „Dohodli jsme se až koncem minulého týdne. Z mé strany tam je požadavek do konce stávající sezóny tedy, pokud mě nevyhodí dříve,“ říká s nadsázkou Zach.

Již pod jeho velením tedy zahájili viktoriáni zimní galeje. „Přípravu jsme zahájili v úterý 9. ledna, když první týden budeme trénovat čtyřikrát v týdnu od dalšího pak třikrát a víkendy vyplníme přípravnými zápasy,“ nastínil program zimních galejí Zach.

„Tři středy po sobě budou kluci nabírat sílu pod taktovkou bratrů Sajlerů, s jejichž tréninky máme zkušenost z loňska a je to velmi zajímavé zpestření,“ přidával ještě k přípravě.

Po návratu ho však čeká náročná šichta, jelikož několik hráčů zamířilo na přípravu do třetiligových Přeštic. „Hráčský kádr dozná vážně velkých změn,“ je si Zach vědom, že podzimní kádr projde velkou obměnou.

„Spousta hráčů podepsala jinam, některé hráče máme rozjednané a uvidíme, jak to celé dopadne,“ stále věří, že tým kvalitně posílí. „V zimě sehnat hráče je opravdu majstrštyk,“ narážel závěrem Zach na hráčský trh, který je v Karlovarském kraji hodně omezený.

