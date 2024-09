„Utkání, které mělo skončit jednoznačným vítězstvím, jsme si ve druhém poločase jednou lajdáckou chybou opět zkomplikovali, ale nakonec jsme vítězství udrželi a to naprosto zaslouženě,“ oddychl si v hlase po utkání trenér Viktorie Aleš Zach.

Do utkání vstoupili viktoriáni aktivně, za což sklidili gólové ovoce, když je ve 12. minutě poslal do vedení stoper Dan Cinkanič. Ve 25. minutě již vedly Mariánské Lázně o dvě branky, to se krásnou střelou prezentoval obránce Tomáš Skála.

„První poločas jsme dominovali, byli herně, kombinačně i běžecky lepší a vstřelili z pěti jasných šancí pouze dva góly,“ podotkl Zach k první půli, po které měl jeho výběr k dispozici dvougólový polštář. I po změně stran tvrdili fotbalovou muziku především hráči z lázeňského města, přesto se radovali ze vstřelené branky hosté, když je v 67. minutě navrátil zpět do zápasu kapitán Admiry Jiří Kurek.

„I druhý poločas jsme zahazovali šance, ale pravdou je, že tempo utkání v neskutečném vedru logicky opadlo. Mohli a měli jsme vyhrát výrazněji, ale i tak mužstvo chválím za výborný přístup a celkově odvedený výkon,“ neskrýval kouč Viktorie radost z premiérového tříbodového zisku.

Mariánské Lázně – Admira Praha B 2:1 (2:0). Branky: 12. Dan Cinkanič, 25. Tomáš Skála – 67. Jiří Kurek. Rozhodčí: Pena – Fencl, Pálek. ŽK: 2:2. Diváci: 100. Mariánské Lázně: Krištofovič – Skála, Drahorád, Cinkanič, Dvořák – Hendrych (59. Pecháček), Řezáč, Lávička – Holub (83. Florian), Bílik, Barladym (59. Kapolka).