/FORTUNA DIVIZE A/ Fotbalový majstrštyk se povedl v 10. kole Fortuna divize A hráčům mariánskolázeňské Viktorie. Parta kolem kouče Aleše Zacha, která kraluje tabulce totiž opanovala hit kola, ve kterém skalpovala na stadionu U Ferdinandovo pramene rezervu Příbrami 3:1, do té doby druhý celek divizní tabulky.

FC Viktoria Mariánské Lázně. Ilustrační foto. | Foto: FC Viktoria Mariánské Lázně

„Do zápasu jsme dobře vstoupili a byli běžecky i herně o něco lepší. Po akci z křídelního prostoru a přihrávce na malé vápno zazdil tutovku Dominik Pěček o chvilku později Daň Skopový trefil břevno, a tak se bohužel prosadili hosté,“ přiblížil dění v prvním poločase trenér Aleš Zach.

Co se nepovedlo Viktorii, povedlo se hostům, za které zúročil standardní situaci úspěšnou hlavičkou Vladyslav Makarchuk. Hostům však vydrželo vedení pouhých deset minut to, když se ve 38. minutě zapsal do střelecké listiny Miroslav Peška, který srovnal po standardce taktéž úspěšnou hlavičkou.

„I druhý poločase jsme začali výborně v 52. minutě se po perfektně zahrané standardce Hoškem se z první trefil opět Peška,“ vracel se Zach ke druhé brankové radosti svého výběru. Poté ale Viktoria polevila a deset minut nedostala dál než k půlící čáře.

„V 76. minutě jsme se ale uklidnili. Po učebnicové akci Kapolky s Hoškem se druhý jmenovaný trefil ranou z hranice penalty a korunoval svůj vynikající výkon,“ chválil výkon svého svěřence kouč Viktorie.

„Utkání bylo hodně náročné Příbram hraje dobře kombinačně a má ve svém středu hodně zajímavé hráče. Kluci však podali výborný výkon hráli disciplinovaně takticky dobře i odvážně,“ neskrýval radost nejen nad cenným skalpem, ale také týmovým výkonem Zach.

Viktoria, která se udržela na čele tabulky, se tak vítězně naladila na čtvrteční bitvu v MOL Cupu, ve kterém se bude prát o senzaci v podobě vystavení pohárové stopky favorizované Viktorii Plzeň.

Viktoria Mariánské Lázně – FK Příbram B 3:1 (1:1). Branky: 38. a 51. Miroslav Peška, 76. Jan Hošek – 28. Vladyslav Makarchuk. Rozhodčí: Chládek. ŽK: 2:2. Diváci: 100. Mariánské Lázně: Hinterholzinger – Brož, Dvořák, Cinkanič, Hošek – D. Skopový (69. M. Skopový), Štůla, Řezáč, Pěček (69. Renza), Kapolka (79. Buršík) – Peška (59. Holub).