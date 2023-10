/FORTUNA DIVIZE A/ I po jedenáctém kole Fortuna divize A udržela mariánskolázeňská Viktoria svou úspěšnou sérii. Na půdě předposledního Tachova, za který nastoupili i dva bývalí hráči Tomáš Habart a Milan Braun zvítězila 4:0. Tím tak protáhla sérii bez porážky na deset utkání bez porážky v řadě za sebou. Navíc Viktoria udržela čtvrté čisté konto v podzimní části. „Z utkání v Tachově jsme měli obavy. Několikrát jsme ho viděli a nutno říct, že nehrál špatně jen ho srážela nízká produktivita,“ přiznával kouč Mariánských Lázní Aleš Zach.

Aleš Zach, trenér FC Viktoria Mariánské Lázně. | Foto: Daniel Seifert

Do duelu sice aktivně naskočil Tachov, ale ukazatel skóre se měnil na straně druhé. „I tentokrát začal Tachov dobře, byl přesnější v kombinaci, ale my jsme byli pozorní v obraně a dokázali se prosadit po standardce, kdy se po odrazu dostal k míči nehlídaný Řezáč a otevřel skóre,“ popisoval první branku Viktorie Zach, která padla již v 8. minutě po rohovém kopu. „Do konce poločasu se pak hrál takový utahaný fotbal plný nepřesností, ve kterém se nic zvláštního nedělo,“ přidával ještě k první půli Zach, po které Viktoria vedla v Tachově 1:0.

PODÍVEJTE SE: Nováček z Ostrova si senzačně vyšlápl na Kladno

Po změně stran pak přidali fotbalisté Mariánských Lázní další branky. „Po pauze domácí otevřeli hru my jsme se však rozběhali a začali být nebezpeční po stranách a krátce po pauze, kdy učebnicovou přihrávku Renzy ještě vyšperkoval Marek Skopový, kdy míč potáhl, obešel gólmana a dal na 2:0,“ přiblížil druhou brankovou radost kouč Viktorie.

Ale nezůstalo pouze u ní. Než totiž Mariánské Lázně stačily řádně vstřebat gólovou radost, radovaly se potřetí. „O chvilku později po úniku a centru Marka Skopového chytře skrze nohy přenechal Dominik Pěček Martinu Kapolkovi a ten si míč přiťukl a pod břevno zavěsil na 3:0,“ chválil si souhru svých svěřenců Zach. „Pak jsme kontrolovali hru, ale domácí to neodevzdali a bojovali až do konce. V závěru se nám povedlo ještě po samostatné akci Řezáče zvýšit na 4:0 a bylo hotovo,“ narážel Zach na moment, který definitivně srazil domácí do kolen.

Březové zajistil s Újezdem cenný bod urostlý žolík Tůma

„Utkání to bylo velmi těžké, Tachov nebyl odevzdaným soupeřem a neustále chtěl hrát. Jsem rád, že mimo hlavičky Lanfranchiho si ale nevytvořil větší brankovou příležitost, jelikož obrana fungovala velmi slušně. Od soupeře bych vyzdvihl matadory Viternu a Habarta. Ve svém věku jsou stále páni fotbalisté. U nás to bylo hodně ubojované, ale právě proto tolik cenné. Nade všemi čněl výkon Filipa Renzy, který vystřídal zraněného Míru Pešku, kterému přejeme rychlé uzdravení a podal mimořádný výkon,“ doplnil k k cenné výhře Zach.