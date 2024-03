„Klatovy jsou týmem, ve kterém mísí velká zkušenost a ambiciozní mladí hráči. Utkání to bude hodně těžké, ale i my máme kvalitní tým a utkání chceme zvládnout,“ říká na úvod kouč Mariánských Lázních. Jeho tým však doznal během fotbalové výluky velké obměny.

„Tým prošel obrovskou obměnou, ale hráče co přišli, jsme vybírali nejen podle kvality, která je samozřejmě v náročné soutěži, jakou divize bezesporu je, hodně důležitá, ale také podle charakteru,“ poukazoval Zach.

Viktoriáni zvládli generálku a vítězně se naladili na Klatovy

„Chtěli jsme jen hráče, co nemají hned nataženou ruku, ale především, aby měli touhu v Mariánkách hrát a rvát se týden co týden na hřišti za sebe,klub i město,“ narážel Zach, co pro jeho realizační tým bylo důležité při volbě hráčů. Zpět, ale ke Klatovům, které během podzimu nezažily vůbec příjemné chvíle, a v jarní části budou usilovat o udržení v soutěži.

„Poznatky o soupeři máme, víme kým to doplnil a jak se chce prezentovat a musím říci, že se vážně jedná o tým, který má velkou kvalitu,“ podotkl kouč Viktorie na adresu Klatov, se kterými se jeho tým střetne od 10.15 hodin.

A už má trenér o základní jedenáctce jasno? „O sestavě diskutujeme prakticky denně, máme téměř jasno a pokud se nic nestane, tak jsou asi jeden až dva otazníky,“ prozradil Zach. „Všichni kluci, kteří tu jsou, na divizi mají a záleží na každém, jak se bude prezentovat, aby si své místo udržel,“ dodal závěrem Zach.