Naději na bodový zisk vykřesal ze značky pokutového kopu v 54. minutě Roman Popovič, ale Viktorii se již vyrovnat nepodařilo a na konto si připsala čtvrtou porážku. „V uvozovkách se těším v úterý do Lomu, kde bude chtít soupeř hrát fotbal,“ připomíná závěrem Drahorád výjezd na půdu vedoucí celku.

„Od nás to nebyl vůbec optimální výkon,“ zlobil se po utkání kapitán Mariánských Lázní Michal Drahorád.

Rozhořčení a zklamání. To pohltilo kabinu Viktorie Mariánské Lázně po 9. kole Fortuna divize A. Na půdě v tu dobu posledních Hořovic prohrála 1:2.

