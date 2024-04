„O soupeři informace máme, ale fotbal se hraje na hřišti, takže vše, co víme hráčům, předáme, ale to důležité se odehraje na trávníku, “ dobře ví trenér viktoriánů.V podzimním měření sil uspěli hráči Viktorie na jihu Čech, odkud si odvezli výhru 3:1. Na tu by chtěli navázat i v domácím prostředí.

„Na podzim se nám utkání povedlo a vyhrát chceme i tentokrát, ale musíme si uvědomit, že mužstvo je o dost jiné a nové,“ připomněl Zach rozsáhlou obměnu hráčského kádru, kterou Viktoria během zimní přestávky prošla. „Navíc nás trápí několik zraněných hráčů, čekáme, kdo bude k dispozici,“ posteskl si Zach.

Jarní část však prozatím Viktorii nepřináší důležité body, proto by výhra nad Jihočechy mohla Západočechy řádně nakopnout v dalších bitvách o nejvyšší příčky áčkové divize. „Klukům by výhra hodně pomohla,“ je si vědom Zach. „Myslím, že by to byla odměna za poctivou práci, kterou se prezentují a je vidět, jak se s nepříznivými výsledky perou a mrzí je to,“ doplnil závěrem šéf mariánskolázeňské kabiny.

