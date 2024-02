„Byli jsme statičtí, bez pohybu i důrazu. Vyústilo to i ve vlastní branku, kterou jsme se připravili o vedení,“ popisoval Zach. „Do konce poločasu jsme ale soupeři odskočili na 1:3,“ přidával ještě k první části zápasu, ve které si Viktoriáni vystřelili dvoubrankový náskok.

To po obrátce stran už to byla v podání lídra áčkové divize úplně jiná fotbalová písnička. „Druhou půli jsme výrazně přidali nejen herně, ale hlavně běžecky. Pak už to bylo jednoznačné,“ narážel Zach na převahu svého týmu, na kterou domácí tým nedokázal reagovat.

Chebské derby opanovali na umělce chebské Hvězdy viktoriáni

Hráči z lázní svou převahu dokázali vyjádřit i brankově, když dosáhli na dvouciferné vítězství, pod které se hattrickem podepsal mladíček Adam Bártl.

„Přesto je to varování,že s nikým se nesmí ani na okamžik polevit a musíme přistupovat ke každé situaci na hřišti zodpovědně a opravdu tvrdě makat,“ krotil vítěznou euforii Zach.