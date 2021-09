„Soupeř více chtěl a na hřišti to bylo vidět, jsem z našeho výkonu hodně rozčarovaný,“ dodává Dolejš k hodnocení zápasu, ve kterém bral jeho tým nakonec alespoň bod.

„Po změně stran hráči soupeře začali ještě více jezdit a byli lepším týmem. I přesto jsme opět udeřili brankově my, ale vedení neudrželi a po vyrovnání jsme mohli ještě prohrát,“ naráží na výborný výkon posledního celku tabulky.

I přesto, že se Viktorii herně nedařilo, během duelu dvakrát vedla. „Sedlčany hrály zezadu a vsázely na brejky, kdy nás hodně zlobily, i přesto jsme vstřelili brankua já si myslel, že to z nás spadlo, ale bohužel,“ poukazuje Dolejš.

„Z naší strany to bylo hodně nervózní utkání. Byli jsme pomalí, těžkopádní, zpracování míče bylo špatné,“ hořekoval nad výkonem svých svěřenců Dolejš.

Podle papírových předpokladů to měla být jednoznačná záležitost fotbalistů mariánskolázeňské Viktorie. Jenže zůstalo jen u předpokladů. Viktoriáni totiž mohli být rádi v 8. kole Fortuna divize A, kdy hostili poslední Sedlčany, po nerozhodném výsledku 2:2 za bodový zisk.

