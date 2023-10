Duel na jihu Čech nezačal pro Západočechy příliš dobře, již ve 22. minutě kapitulovali, když se do střeleckých statistik zapsal domácí Ondřej Praveček. To bylo po gólové stránce v prvním poločase vše.

„První poločas se nám nepovedl, byli jsme líní na krok, soupeř byl živější ,běžecky lepší a po zásluze se ujal po našem nedostoupení hráčů,“ nehledal výmluvy Zach.

Do druhé půle poslal kouč Viktorie Miroslava Pešku, který se mu odvděčil v 63. minutě vyrovnávací trefou. „Po změně stran jsme vsadili na hru se dvěma útočníky, vysoko napadali a soupeře jednoznačně přehrávali. Odměnou nám bylo vyrovnání, kdy se po centru Petra Holuba trefil ranou na zadní tyč střídající Miroslav Peška,“ přiblížil taktiku, která přinesla ovoce Zach.

Jenže Jihočeši dokázali v závěru duelu, přesněji v 82. minutě vsítit druhou branku a s Viktorií to nevypadalo vůbec dobře. „Dál jsme do domácích bušili a vytvářeli si šance, ale bohužel vše zazdili, a tak přišel trest. Po naší dvojité chybě na kraji hřiště se domácí zmocnili míče, dali okamžitě přihrávku před branku a překlopili utkání na svou stranu,“ vracel se ke druhé inkasované brance Zach.

Nakonec ale dokázaly Mariánské Lázně urvat cenný bod, tedy za minutu dvanáct, když v 89. minutě srovnal ukazatel skóre do konečné podoby střídající Michal Drahorád.

„My jsme, ale nesložili zbraně a dál se hnali za vyrovnáním. Nakonec se nám to těsně před koncem povedlo, když centr našeho nového a výborně hrajícího Řezáče, dotlačil do sítě kapitán Michal Drahorád. Za celkový průběh je remíza spravedlivá a vzhledem k tomu, že jsme dvakrát dotahovali, má bod obrovskou cenu,“ neskrýval radost kouč Viktorie. „Kluci i přesto, že to skřípalo, ukázali neskutečnou morálku a charakter,“ doplnil k bodovému zisku Zach.

Jindřichův Hradec – Mariánské Lázně 2:2 (1:0). Branky: 22. Ondřej Praveček, 82. Michal Mischnik – 63. Miroslav Peška, 89. Michal Drahorád. Rozhodčí: Kvaček. ŽK: 1:2. Diváci: 200. Mariánské Lázně: Hinterholzinger – Šimek, Dvořák, Cinkanič, Brož – Štůla (46. Peška), Kapolka (60. Drahorád), Řezáč, D. Skopový (60. M. Skopový) – Holub (75. Buršík), Renza (60. Hošek).