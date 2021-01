„Přípravu jsme měli začít 4. ledna a již 9. ledna jsme měli připraveno přípravné utkání. Pokud bude situace, jaká je, a to taková, že systém PES bude na pátém stupni, není možnost jiného než individuálního tréninku, který již hráči obdrželi,“ narážel ostrovský trenér Jiří Štěpán na rychlou změnu v zimním fotbalovém řádu svého týmu.

„Jakmile se situace zlepšía přejdeme do stupně 4, můžeme trénovat ve skupinách po šesti, ale zápasy se odehrát nemůžou, to lze až od stupně 3. Ale to už asi všichni víme a nic jiného než výjimka pro amatérský sport nám v tom nepomůže,“ zklamaně vysvětloval trenér Ostrova.

Ostrováci tak přijdou opět, stejně jako ostatní týmy, o společné tréninky. „Dle mého názoru žádná taková výjimka nepřijde, proto je asi utopie, že se začne dohrávat podzimní část v posledním lednovém víkendu,“ nevěří Štěpán, že by se mohl fotbalový restart odehrát ve stanoveném termínu, tedy 30. a 31. ledna.

„Vůbec si nedokážu představit, jak to vše bude dál. Situace je pro všechny kluby stejná, přiznávám, že není dobrá, nikdo neví, co bude,“ poukazuje Štěpán na rozporuplné pocity nejednoho hráče či trenéra. „Když budu mluvit za náš tým, budeme se snažit udržovat dle individuálních plánů, a hned jak to bude možné, tak se potkáme na hřišti, ale kdy to bude, to bohužel asi teď neví nikdo,“ připomíná stanovisko Ostrova Štěpán a závěrem dodává: „Chtěl bych tímto všem popřát klidný vstup do nového roku a hlavně hodně zdraví.“