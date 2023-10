/FOTBAL/ Byla to taková fotbalová idylka. Mariánskolázeňská Viktoria totiž zažívá jeden z nejúspěšnějších podzimů mezi divizní smetánkou. Jenže skvělé výsledky dostávají v posledních týdnech pořádně hořkou pachuť. Důvod? Vedení lázeňského klubu společně s hlavním sponzorem klubu odvolaly během uplynulých týdnů trenéra Aleše Zacha, údajně kvůli neplnění podmínek, na kterých byli domluveni, o čemž jsme již v Deníku informovali.

Aleš Zach, bývalý trenér FC Viktoria Mariánské Lázně. | Foto: Daniel Seifert

Jenže jak vedení Mariánských Lázní, tak i Robstav se pořádně přepočítaly, když trenéra podpořila nejen kabina A-týmu, ale také veřejnost. Zach, který si prošel po svém odvolání doslova peklem, se chtěl držet zpět od velkohubých prohlášení. Úterní vyjádření pana Radka Kozáka však nenechalo oblíbeného trenéra chladného. „Vyjádření nebo spíše špína pana Kozáka na mne je zarážející a vypovídá o jeho stylu,“ vzkázal Aleš Zach, bývalý trenér mariánskolázeňské Viktorie.

Řeč přišla třeba na neúspěchy v loňské sezoně. „Ano, po podzimu jsme na tom byli bídně,“ uznává Zach, že minulý podzim se jeho týmu vůbec nepovedl. „Mužstvo se v létě tvořilo nově a někteří hráči, na které jsme spoléhali, nás zklamali a někteří se zranili,“ poukazoval Zach, že ne všechny posily se osvědčily.

„Proto jsem si já vytipoval na zimu posily. Brankáře Hinterholzingera (30 let), stopera Rybaře (20 let), odstaveného Beránka (30 let) v Přešticích, kterého ale na začátku k nám nikdo pustit nechtěl. Po přípravném duelu v Chomutově jsem dostal otázku, zda je tam něco zajímavého, jsem řekl ano, Kopta (27 let). Tak potom se pan Kozák rozhodl, že ho udělá,“ přiblížil Zach, jak to bylo s posilami, které se zapojily do jarních bojů.

„Jen pro dokreslení, mimo Beránka šlo o mnou vytipované hráče včetně dalšího gólmana Gembického (20 let),“ poukazoval Zach, že on měl hlavní podíl na hráčích, kteří do lázeňského města přišli. Vše si rázem během jarní části sedlo a Mariánské Lázně zažily parádní druhou část, ve které dosáhly na třiatřicet bodů, což znamenalo udržení divizní soutěže. Jenže zaslouženou euforii, která lázeňské město pohltila, vystřídala hned před prvním podzimním zápasem nové sezony s Aritmou dusná atmosféra.

SVÁR MEZI SPONZOREM A TRENÉREM VZPLÁL JIŽ PŘED ARITMOU

„Před utkáním vystoupil pan Kozák z auta, kdy před lidmi a manažerem Aritmy řekl, chci vidět Diega, a to minimálně dvacet minut. Diego byl nový a s mužstvem absolvoval pouze tři tréninky. Odvětil jsem, že ani omylem, protože po kvalitní přípravě mám plnou lavičku a nemohl bych se hráčům podívat do očí,“ narážel Zach na španělského hráče, který se stal nechtěně důvodem sváru.

„Po utkání jsem řekl panu Kozákovi i vedení, že na tohle kašlu a končím,“ vracel se ke svému rozhodnutí Zach, kterým se po utkání prezentoval. „Následně pan Kozák udělal schůzku s tím, že se nemám unáhlit, ale já poprvé řekl, že s tímhle člověkem už nechci nic mít,“ odmítal bývalý kouč Mariánských Lázní spolupráci s hlavním partnerem klubu. I přes rozdílné názory chtělo jak vedení, tak i sponzor Zacha v trenérském sedle udržet. „Schůzka, kterou domluvil pan Kozák, byla o den později, tam ale nedorazil,“ kroutil hlavou Zach nad neúčastí sponzora.

„Na té jsem pak byl následně doslova přemluven pány Novotným a Purkartem, tak jsem zůstal,“ podotkl Zach ke schůzce, po které stále zůstal ve funkci trenéra A-týmu. „Diego měl hrát kvůli tomu, že prý má domluvené herní vytížení svým manažerem. To jaksi pan Kozák již nezmiňuje,“ říká Zach, co se později dozvěděl.

Poté to vypadalo, že v Mariánských Lázních opět bude vše zalité sluncem. Jenže tomu bylo naopak. Atmosféra každým týdnem v lázeňském klubu houstla, i přesto, že se Viktorii dařilo a postupně se vyšplhala v tabulce až na vrchol. Pak totiž přišel na řadu zmiňovaný vyhazov, který vedení i hlavní sponzor okomentovaly v několika bodech. Jedním z nich bylo, že trenér stavěl pouze starší hráče.

MLADÍCI Z B-TÝMU VIKTORIE NEMĚLI ZÁJEM

„Totální nesmysl,“ brání se Zach. „Od léta mám v týmu tři starší hráče, a to kapitána Drahoráda, který je duší týmu. Gólmana Hinterholzingera, který v podstatě odchytal podzim do mého odvolání, jelikož Gembický se zranil. Dále Beránek, levák a výborný fotbalista, na kterém jsme stavěli rozehru a byl důležitý do standardek,“ vypočítával zkušeného hráče, kterým dával během podzimu šanci.

Jenže během dobře rozjetého podzimu musel Zach řešit velký problém. „Jednou dorazím na trénink a Beránek byl v Chlumčanech, kam ho Kozák poslal ne proto, že je starý, ale protože se mu to hodilo z úplně jiných důvodů,“ krčil rameny Zach. Dalším bodem odvolání byl nezájem o B-tým Viktorie. „Na B-tým jsem nejezdil, to je pravda,“ uznává.

„Víte, skoro celé jaro a půl podzimu jsem byl bez asistenta. Až někdy v létě kývl Mirek Zeman a pomohl mi, ale nebyl vždy. Tréninky se kryly s B-týmem, co trénuje. Hráče co tam jsou znám a na rovinu, opravdu jejich kvalita na divizi zatím není. Nabízel jsem jim trénovat s námi, ale přišli jednou, dvakrát a stejně pak už nejevili zájem. To všichni ve vedení i Mirek mohou potvrdit. Jediný Holeček chodil pravidelně s námi,“ poukazoval Zach na nezájem mladíků. V prohlášení mecenáše stálo, že se Zach nevěnoval hráčům, které mu vytipoval, jenže realita prý byla zcela jiná.

„Musel jsem sledovat soupeře v divizi kvůli přípravě na další zápasy. Koukal jsem zpětně i na naše zápasy, abych objektivně kluky zhodnotil, a ano, a to se omlouvám, jezdil jsem i na svého syna, který hraje za Holýšov, což rozumný člověk pochopí. Měl jsem zmapovaný celý Plzeňský kraj a jak píše pan Kozák, lovil jsem potencionální mladé hráče, kteří mě ale často odmítli s tím, že nechtějí kvůli tomu, kdo je tam sponzorem,“ upozorňoval Zach na to, proč oslovení hráči nakonec nabídku odmítli.

HRÁČI DO PŘÍPRAVY ROBSTAVU NECHTĚLI

Následně byl bývalý trenér nařknut, že přemlouval své hráče, aby nenastupovali do přípravy v třetiligovém FK Robstav. „Opět úsměvné, jak to celé zkreslili. Řekl jsem, že je to pro ně brzy. Ať to nechá být do léta, že kluci hrají dobře, ale dělají dost chyb, které jim v třetí lize neprojdou a já s nimi tu trpělivost chci mít a máme na to prostor,“ vysvětloval Zach svůj postoj.Tím ale pořádně narazil. „Navíc oni sami tam dobrovolně nechtěli. Navrhoval jsem se sejít v dubnu, květnu a říct ten a ten ok do ligy. Ten a ten třeba zatím ne. A jaká byla odpověď od sponzora? Já jsem řekl, já rozhoduji a já platím,“ upřesnil Zach, jak probíhala jednání o hráčích, kteří se měli zapojit do zimní přípravy v třetiligovém Robstavu.

Zach to také schytal, za neúčast na divizních zápasech dorostů, ať to bylo v Tachově či Stříbře. „Ano, odmítl jsem to. Doplňoval byste divizi z podprůměrného celku dorostenecké divize, obzvlášť když A-tým hraje divizi s námi? Pan Pták by byl asi úplný cvok nezařadit tam nadstandardního dorostence a jak ho znám, je to velký odborník. Stříbro i jiné celky v kraji mám zmapované, jak už jsem říkal, a to naprosto dokonale, troufnu si tvrdit. Jenže na Plzeňsku, když se řekne Kozák, však víte,“ poznamenal Zach.

S jakými cíli vůbec kouč do klubu z lázní zamířil? „Samozřejmě byl jsem rád, že jsem dostal tuto možnost, ale vždy jsem chtěl pracovat na sto procent, abych se sobě i hráčům v klidu mohl podívat do očí,“ vracel se Aleš Zach, k prioritám, se kterými do Viktorie zamířil. To se mu nakonec stalo osudným, když během svého angažmá jak trenérsky, tak i lidsky vystřízlivěl. „Vzpomínaný Diego byl přesunut do Robstavu poslední přestupový den, a ještě ten den zjistili, že by měl třetí přestup, takže jsme čekali, že se vrátí, ale v Robstavu zůstal a trénoval. Bohužel do zápasu zasáhnout nemohl a nikdo mu to nebyl schopen říct. Tak férové jednání tam mají,“ přiblížil situaci se španělským hráčem.

„Mně ho v posledním týdnu, než mě odkrouhli, vraceli s tím, že i přesto, že pět týdnů jsem ho neviděl, ho mám v posledních čtyřech zápasech vytížit 240 minutami, což jsem rezolutně odmítl opět kvůli tomu, že chci být k hráčům poctivý a nikdy bych tuhle lumpárnu neudělal! Omlouvám se za tak dlouhý článek, ale musel jsem to udělat, víc už se k tomuhle člověku vyjadřovat nebudu. Udělejte si obrázek sami.“

Mariánské Lázně se tak zařadily po bok Lhoty, Mýta či Přeštic, kde také Robstav působil, a taktéž spolupráce skončila rozvázáním spolupráce klubu se sponzorem.„Asi to nebude náhoda,“ doplnil závěrem Zach.