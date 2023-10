Vlna nevole pohltila v závěru uplynulého týdne mariánskolázeňskou Viktorii. Negativní reakce odšpuntoval překvapivý vyhazov Aleše Zacha, tedy kouče prvního týmu Fortuna divize A. A to na popud vedení Viktorie a hlavního partnera klubu Robstavu. Za trenéra se postavili nejen hráči, ale také veřejnost. Což následně spustilo debatu, co se v Mariánských Lázních opravdu stalo a jak to bude dál.

Mariánské Lázně i přes aféru s odvolaným trenérem stále kralují Fortuna divizi A. | Foto: Daniel Seifert

„Když jsme v červenci 2022 začínali spolupráci v Mariánských Lázních s panem Zachem, kterého jsme přivedli s panem Purkartem, bylo domluveno, že se bude jednat o naši farmu, tak to mělo být minimálně do 30. června 2024, a my s tímto názorem souhlasíme dodnes. Nebylo úplně podstatné být první v tabulce, ale vygenerovat nové hráče pro FK Robstav a ČFL,“ nechal nakouknout do dohody obou subjektů Radek Kozák, majitel klubu FK Robstav a firmy Robstav.

„I proto jsme udělali maximum, posílili jsme na jaro staršími hráči s vyššími nároky na odměnu (Kopta, Hinterholzinger, Beránek), kteří přišli za velké peníze, abychom Mariánské Lázně zachránili v divizi. Bez Robstavu a FK Robstav by hráli maximálně krajskou soutěž, jak potvrdil pan Paseka, tak i pan Novotný,“ vracel se Kozák k minulé sezoně, ve které Viktoria bojovala o udržení v divizní soutěži, což se nakonec povedlo.

ODVOLÁNÍ TRENÉRA I PŘES PRVNÍ MÍSTO VE FORTUNA DIVIZI A

Co tedy vedlo vedení Viktorie a sponzora k odvolání trenéra? „Trenér Zach, kterého jsem přemluvil a vytáhl z Horní Břízy, přišel do Viktorie s tím, že bude pod vedením šéftrenéra pana Purkarta. To znamená, že hráči, kteří jsou v Mariánských Lázních, budou naší farmou. S tím, že tam tři starší zkušení hráči s velmi slušnými platy, Drahorád, Hinterholzinger, Beránek, po odchodu Beránka pak Dominik Peček, budou dohlížet na mladé hráče, aby hráli dobře,“ specifikoval Kozák, co bylo součástí dohody s trenérem Alešem Zachem.

„Od začátku spolupráce v Mariánských Lázních bylo jasné, že hlavního trenéra řeším já, včetně ukončení jeho angažmá a eventuální náhrady. Jeho výměnu stvrdil pan Novotný na společném jednání v Plzni v KFC zhruba před měsícem,“ připomněl Kozák, že on měl mít hlavní slovo při otázce trenéra společně s Purkartem. Gilotina se však překvapivě nad trenérem Alešem Zachem pohupovala již po prvním podzimním kole, kdy Viktoria podlehla Aritmě.

„Ano, je to tak. První spor jsme měli s trenérem již v prvním kole, kdy prohrál s Aritmou. Kdyby to bylo jenom na mně, tak už jsem ho odvolal v té době, protože pan Zach odmítl dát deset, dvacet minut španělskému talentovanému hráči Diegovi,“ narážel Kozák na dusnou atmosféru, která poté začala v Mariánských Lázních s přibývajícím časem pořádně rezonovat. A právě spor s trenérem, který podle sponzora a šéftrenéra neplnil stanovené podmínky domluvené s ním před příchodem do Mariánských Lázní, způsobil, že se pod ním začala trenérská židle pořádně kymácet i přesto, že se týmu dařilo a postupně se probojoval až na vrchol tabulky.

„Zhruba před měsícem jsem říkal, že trenér staví především starší hráče, proto jsem poslal Beránka z Mariánek, protože když jsou nahoře, tak mají hrát zejména mladí hráči. Navíc tam jsou samozřejmě i hráči z Mariánských Lázní, kterých se nikdo nezbavuje. Místo toho začal pan Zach řešit své ego. V červnu 2022 byl nadšený z toho, že jsme mu dali možnost trénovat v divizi, kterou nikdy předtím netrénoval, ale najednou hodně ‚vyrostl‘ a nedal si říct od nikoho z nás včetně pana Novotného! Například při zápase s Příbramí nedoplnil lavičku šikovnými kluky z béčka Mariánských Lázní,“ vysvětloval Kozák.

Zajedno se sponzorem však bylo také vedení mariánskolázeňské Viktorie. „Při našem jednání před třemi týdny řekli pan Novotný s panem Pasekou, abychom pana Zacha odvolali, že s ním nemá cenu spolupracovat. Oběma vadilo, že nejezdí na B-tým, když trenér doslova řekl, že Maule, Holeček, Kepl nemají na to, aby hráli divizi. Já však oponoval, že dělá brzké závěry, že jsou ještě mladí a jsou z Mariánských Lázní,“ přiblížil Kozák argumenty, se kterými vedení Viktorie přišlo. Dalo by se říct, že osud trenéra byl zpečetěn, akorát nepadlo rozhodnutí, kdy na pořad přijde jeho odvolání, a to i přesto, že jak hlavní sponzor, tak i vedení lázeňského klubu s odvoláním souhlasili.

Rošáda v Mariánských Lázních. Trenér Zach nebyl vpuštěn k tréninku. Balil kufry

„Jak jsem již řekl, pan Zach se řešil intenzivně už přes měsíc, kdy pan Novotný stále doufal nebo věřil, že pan Zach pochopí, co má dělat, a vzhledem k tomu, že neplnil, co měl. My se navíc dozvěděli s panem Purkartem, že naši pětku hráčů Hinterholzinger, Dvořák, Hošek, Šimek, Renza, co jsme si vybrali do přípravy, přemlouval, že na ČFL nemají, aby zůstali v Mariánských Lázních! Chtěli jsme zkusit ještě Kapolku a Pešku, pokud by měli zájem a vedení Mariánských Lázní s tím nemělo problém,“ přiblížil Kozák situaci, která definitivně trenérovi zlomila vaz.

„Takže náš trenér, který byl určený, se kterým jsem domlouval plat, odměnu za záchranu a podobné věci, což pro mě nebyl problém, abych zařídil, absolutně přestal fungovat i přesto, že měl vytvořené velmi dobré podmínky pro svou práci,“ kroutil nechápavě hlavou Kozák.

„Nejezdil na béčko ani vyhlížet potenciální posily z Tachova nebo Stříbra, což jsem navrhoval. Prostě to, co sliboval, že bude dělat, nedělal. Na základě toho jsme přes měsíc intenzivně řešili otázku trenéra, kdy i pan Novotný do očí řekl panu Purkartovi, že musíme vyměnit trenéra,“ vracel se Kozák k odvolání kouče, ve kterém byl stále s vedením Viktorie zajedno.

NEPOVEDENÁ ANKETA MEZI HRÁČI SKLIDILA POSMĚCH

Kozák však nechtěl dělat rozbroje, proto přišel i s překvapivou variantou, jak se vyhazovu trenéra vyhnout, anketou mezi hráči. „Já nabídl 17. října ještě jednu variantu, kterou podpořil i pan Novotný. Tou byla anketa mezi hráči, abychom zjistili, co vlastně chtějí. Hráči mají v Mariánských Lázních nadstandardní platy na divizi, tak jsme se domluvili, že bychom jim dali návrh, že budou brát jen sedmdesát nebo osmdesát procent, a když postoupí do ČFL, tak dostanou sto dvacet procent. Dále zda jsou všichni hráči spokojeni s herním vytížením a jestli by byli ochotni včetně trenéra hrát ve Viktorii i za snížených finančních podmínek. Na základě toho jsme pak měli anketu vyhodnotit, ale pan Novotný ji prý omylem pustil do éteru, což dnes vidím jako úmysl mně uškodit,“ poukazoval Kozák na anketu mezi hráči, když její formulace unikla na facebook, ale pak byla smazána.

„Pokud by hráči byli spokojeni, tak mělo vše zůstat při starém, ať si žijou Mariánské Lázně vlastním životem. My bychom si sehnali posily odjinud, ale pan Novotný a já bychom museli sehnat větší peníze. Na základě toho ve středu přijel do Plzně, u čehož seděl i pan Purkart, a tvrdil, že se rozhodli odvolat pana Zacha a že chtějí pokračovat dál bez ankety ve spolupráci i v sezoně 2024/2025 a že si vezmeme pět až sedm hráčů z Mariánských Lázní do přípravy v lednu do ČFL,“ podotkl Kozák.

„Já jsem jim řekl, ať si to pořádně promyslí, že když mají problém odvolat Zacha, i když jsme byli od začátku domluveni, že to bude v mé gesci, tak aby takových problémů nepřibývalo,“ upozorňoval Kozák. „Druhá věc byla, že na něj nadávali, protože nestaví mariánskolázeňské odchovance či vytipované posily, které mají potenciál. Na to jsem jim řekl, ať si to pořádně promyslí, že pokud budou chtít prodloužit spolupráci do sezony 2024/2025, tak já si vezmu čas na rozmyšlenou do konce října s tím, že si nejsem jistý, že klub je veden správně a že všichni chápou, že to je farma FK Robstav, proto jsem posílal nemalé peníze do Mariánských Lázní,“ věděl Kozák, že to nebude vůbec jednoduché.

„Oni přijeli z Mariánských Lázní hned druhý den, to znamená 19. října, do KFC v Plzni. To mi říkali: „Radku, chceme s tebou pokračovat i v sezoně 2024/2025.“ Já tedy zopakoval, že se do 31. října rozhodnu, protože mám více variant, kde pokračovat s farmou,“ doplnil k jednání, ve kterém ho vedení Viktorie ujistilo, že chce ve spolupráci pokračovat.

Jenže realita byla zcela jiná. Mariánské Lázně v pátek přinesly na svém facebookovém účtu oznámení o ukončení spolupráce s hlavním partnerem. „Na základě pátečního telefonu kamaráda z Hostouně jsem koukal, že na facebooku klubu FC Viktoria Mariánské Lázně bylo umístěné nějaké rozvázání spolupráce. Já dodneška nedostal oficiálně žádný papír o rozvázání spolupráce,“ upozorňoval Kozák.

„Vedení Viktorie dělá pouze škody FK Robstav a Robstav. Cítím se pány Pasekou a Novotným podvedený. Dostali od nás peníze, na základě toho byly domluvené některé podmínky. Sundali reklamní plachty a nehrají v dresech Robstav, které stály okolo pětatřiceti tisíc, tím porušili stanovené podmínky Robstavu,“ poukazuje Kozák a pokračuje: „Můj právník tedy odeslal do Mariánských Lázní oficiální dotaz, jestli byl smluvní vztah rozvázán, nebo ne. Na odpověď stále čekáme. Mariánské Lázně si také najaly právníka, který toho podle mě o celé záležitosti moc neví, vzhledem k telefonátu, který spolu právníci absolvovali.“

Otázkou také zůstává, jestli byla uzavřena mezi těmito subjekty oficiální smlouva, což v Mariánských Lázních odmítají. „Smlouva o mládeži je registrována na FAČR, kde je napsáno, že FK Robstav a Robstav se budou podílet nějakou částkou na mládeži FC Viktoria Mariánské Lázně. Od začátku byla jasná dohoda, že Kozák, FK Robstav, Robstav a eventuálně jeho partneři dají Mariánským Lázním dohromady na provoz 600.000 Kč za rok (dva roky tzn. 1.200.000 Kč), v současné době už je to však přes 1.200.000 Kč. Pan Novotný stále tvrdil, že chápou, že jsou farma a bez nás by divizi nehráli. Navíc jsem se začal bát, že v Mariánských Lázních nevykryli slíbený rozpočet na divizi do výše 1.500.000 Kč ročně, což na sezonu 2023/2024 stejně nestačí, jak jsem si spočítal,“ nechápe stále Kozák překvapivé kroky vedení Viktorie.

„Je zajímavé, že když jsem při čtvrtečním jednání v Plzni řekl panu Novotnému, že chci vidět jejich účetnictví, tak na základě toho následoval páteční obrat, ve kterém Mariánské Lázně umístily na svůj facebook ukončení spolupráce s námi,“ přiblížil Kozák, co údajně vedlo Mariánské Lázně k ukončení spolupráce.

Ale to nebylo ze strany lázeňského klubu vše. „Zajímavá situace také byla ohledně financí za MOL Cup s Plzní. Jednou to bylo za vstupenky 500.000 Kč, pak 400.000 Kč, při účasti 2 700 diváků. Prý pět set lístků rozdali, ale komu? Já dostal a neplatil pouze šest lístků. Stejně jsem říkal, že to dáme stranou, jako rezervu vč. dalších peněz z reklamních předmětů, že to je nečekaný příjem navíc. Důvod byl jasný. A-týmu se daří, tím se zvedají náklady. Chtěli jsme dát něco na mládež, ale snažil jsem se, abychom na ty peníze nesahali. Já mám podezření, že tam jsou nějaké podivné finanční operace. Navíc prosákla také informace, že v Mariánských Lázních mají půjčeno 350.000 Kč, a k tomu od mé osoby dalších 400.000 Kč, což znamená, že nemají naplněný rozpočet, který měl být celkově minimálně 1.500.000 Kč jen pro muže. Dle mých informací dostali od města na divizi dvě stě tisíc a od sponzorů slabých sto padesát,“ podotkl Kozák.

„Když jsem viděl tuto vyhlídku, ptal jsem se pana Novotného, jak to má promyšlené. Jenže kámen úrazu byl, že nechce odkrýt účetnictví. Ti lidé, co píšou na internetu, tak nevědí, jak se věci mají. Co všechno se udělalo a kolik se dalo peněz do posil, do hráčů, aby byly Mariánské Lázně v divizi. Teď jsou první, tak chápu, že jsou naštvaní. První jsou, protože to je základna pro FK Robstav, kde máme rozpočet přes pět milionů, což táhnu z většiny sám z podnikání,“ překvapivě souhlasil Kozák s veřejností.

„Já mám v současnosti ve Viktorii svých jedenáct hráčů, z čehož jsou dva zranění, skoro všechny jsem musel koupit. Takže budu chtít po Viktorii doplatit hostování těchto hráčů a také dopravu za rok a půl z důvodu předčasného ukončení smlouvy, jelikož to poškodilo nejen mě, ale také FK Robstav a Robstav,“ vysvětloval Kozák a závěrem doplnil: „Jsem smutný z toho, že to vůbec vzniklo. Stále čekám, že přijde pan Novotný s nějakou omluvou, že zjistil, že přestřelil a má problém. A hlavně pana Paseku jsem bral jako fér chlapa a strašně mě zklamal.“