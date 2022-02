Viktoriáni smázli výběr Chotíkova, devíti kousky

„Mrzí mě to, vůbec jsem to nečekal,“ svěřil se již bývalý kouč Viktorie Otakar Dolejš. „Překvapilo mě to, nevím, proč k tomu došlo,“ řekl ke svému odvolání. I přes ukončení spolupráce nijak k svému bývalému klubu nezatrpkl.

„Hráčům přeji hodně štěstí a aby se jim v soutěži dařilo,“ vzkazuje dodatečně Dolejš na dálku svým bývalým svěřencům.

Do jarní části divizní soutěže tak viktoriány povede z pozice hlavního kouče třiatřicetiletý Vladimír Kafka, který načal svou kariéru v Mariánských Lázních, poté přesídlil do Tachova a zahrál si i za dorost v Unionu Cheb, odkud zamířil do Drmoulu a zpět do Mariánských Lázní. V současné době Kafka působí v německém ATSV Tirschenreuth, kde bude působit do konce sezony.

„Co se týče trenérství, tak jsem již vypomáhal u starších žáků v Mariánských Lázních, ale v mužích to bude pro mě premiéra,“ prozradil nový kouč Viktorie Vladimír Kafka.

„Budeme chtít navázat na práci pana Otakara Dolejše,“ přibližuje cíle pro rozhodující pasáž zimní přípravy, kterou mají fotbalisté Mariánských Lázní před sebou. Kafka si tak bude muset zvykat na novou roli.

„Pro mě je to nové, ale určitě je to výzva, věřím, že se nám bude dařit,“ přeje si Kafka. „Důležité bude zachytit náročný jarní los a uhrát nějaké body,“ připomněl pestrý úvod, ve kterém se viktoriáni střetnou s Přešticemi, Katovicemi a Klatovy.

Cíl zůstává U Ferdinandova pramene stejný, jako tomu bylo před podzimní částí, udržet pro lázeňské město divizní soutěž.

„To je náš cíl, zachránit soutěž pro Mariánské Lázně, pak se uvidí, co bude dál,“ dodal závěrem Kafka, který si odbude trenérskou premiéru již tuto sobotu 12. února na půdě divizního Chomutova, kde se od 10.30 hodin představí výběr Viktorie pod jeho taktovkou.