„Individuální tréninky jsou v rámci možností hráčů,“ připomněl trenér Olympie Petr Peterka nucenou výplň přestávky, kterou zapříčinil podruhé v krátké době covid--19.

Nejen on si však přeje návrat alespoň k tréninkovým jednotkám. „Rádi bychom po uvolnění trénovali v rámci stanovených možností a navázali dle začátku soutěže na zimní přípravu,“ narážel březovský trenér na dlouhou pauzu, která by v případě neústupu pandemie koronaviru následovala. Ani pro něj, ani pro tým není vynucená přestávka ničím jednoduchým, když se podruhé rozjetá soutěž zastavila.

„Tato vynucená přestávka není nic příjemného pro každého sportovce a po každé delší pauze se bude hráčům velice těžko vracet do tréninkového procesu,“ připomíná Peterka.

Po přerušení podzimní části do konce prosince se nabízí možnost, že by se zbylá utkání první části soutěže mohla odehrát v rámci jarní části. „Těžko na toto odpovědět, pokud by se to mělo dohrávat v jarní části, bude to nejen pro nás, ale i pro ostatní velký problém, hlavně z časových důvodů,“ upozorňuje Peterka a závěrem dodal: „Já si myslím, že se soutěž v celkovém počtu odehraných kol nedohraje.“