Jak bylo shora napsáno, chebská Hvězda se navrátila zpět do krajského přeboru, což se odrazilo na hráčském třesku. K tomu můžeme připočíst i zrušení rezervního týmu Hvězdy, který hrál krajskou I. A třídu.

Kádr Hvězdy zaznamenal hned několik odchodů, když celkem opustilo Hvězdu třináct hráčů. Namátkou obránce Václav Kraus zamířil do Březové, bratři Luboš a Filip Kompitovi budou nově oblékat dres německého pVgg Moosbach.

Za hranice zamířil také útočník František Zázrivec, který se stal posilou SpVgg Trabitz, nebo Jan Kováč, který kývl na angažmá FSV Naila. Dlouholetý kapitán Jakub Netrval pak zamířil na půlroční hostování do Plesné, kde bude hrát v krajské I. B třídě.

Josef Hrotek bude hájit v rámci hostování dres nováčka krajského přeboru mužů Františkových Lázní, Patrik Kořistka se vrátil do Mariánských Lázní, Štěpán Hudlický do Baníku Sokolov a Dominik Mašek do Dolního Žandova.

Dále pak opustili dres Hvězdy Lukáš Plíhal, Lukáš Komárek a Michal Kaciašvili. I přes značnou obměnu kádru se chce Hvězda v rozmezí dvou až tří let vrátit zpět na celostátní fotbalovou mapu.