/FORTUNA DIVIZE B/ Ani šestý pokus na hřišti soupeře nebyl v podání fotbalistů chebské Hvězdy úspěšný. Tentokrát nestačila Hvězda v Praze na tamní Meteor, kterému podlehla 0:4.

Ilustrační foto. | Foto: Daniel Seifert

Na první branku čekala necelá padesátka fanoušků do 21. minuty, když Meteor vybojoval na své polovině balon a následně po rychlém přechodu brankově udeřil Serhii Derkach, který si seběhl do rozhozené obrany Chebu. Druhou trefu přidali domácí po obrátce stran v 54. minutě, kdy se prosadil po centru Daniela Dvořáka do pokutového území hostů úspěšnou hlavičkou Jan Král.

Třetí gól přišel v 81. minutě, kdy dlouhý nákop na polovinu Hvězdy využil po chybě brankáře Hvězdy Dalibora Máchy Serhii Derkach. V 89. minutě pak přišel na pořad pokutový kop, když po centru Davida Slavaty do šestnáctky Hvězdy zahrál podle rozhodčího rukou v pokutovém území Petr Znak a ten přetavil ve čtvrtou branku Meteoru právě Slavata, který tak udělal brankovou tečku za utkáním.

Meteor Praha – Hvězda Cheb 4:0 (1:0). Branky: 21. a 81. Serhii Derkach, 54. Jan Král, 89. David Slavata (PK). Rozhodčí: Pekař. ŽK: 1:1. Diváci: 48. Hvězda Cheb: Mácha – F. Kompit (63. Kopecký), Netrval, Znak, Janda – L. Kompit, Kořistka, Beneš, Hrotek – Sedláček (63. Marinč), Kraclík (37. Plíhal).