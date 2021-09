Dvacetiletý brankářský talent se pomalu vypracoval v jedničku Viktorie a o víkendu patřil k hlavním postavám výhry nad favorizovanou rezervou Českých Budějovic, která si i díky jeho excelentním zákrokům odvezla z Mariánských Lázní překvapivou porážku 0:1.

„Všichni víme, že začátky zápasu jsou nejdůležitější, a my jsme ho měli velmi povedený,“ naráží Daniel Šmejkal na 14. minutu, kdy se do statistik zapsal jeho spoluhráč Jakub Nedbalý. „Dostali jsme se do psychické pohody, která nám pomohla,“ upozorňuje.

Duel se navíc kvůli proměnlivému počasí odehrál na těžkém terénu. „Ten byl složitý pro oba týmy, řekl bych, že nám to i vyhovovalo,“ má jasno brankář Viktorie. „Z mého pohledu to byl fotbal ve vysokém tempu, pořád nahoru dolů, kluci bojovali a úspěšně jsme zápas zvládli,“ chválí si.

Daniel Šmejkal, brankář FC Viktoria Mariánské Lázně.Zdroj: Daniel SeifertJihočeši však neprodali svou kůži lacino, vytvořili si během utkání tři stoprocentní šance, které však mladíček v dresu viktoriánů zneškodnil, a na konto si připsal v divizní soutěži jako bonus premiérové čisté konto. „Čisté konto po těžkém zápase těší samozřejmě o to více,“ říká závěrem Šmejkal.