Jednu z nejnáročnějších sezon v divizní soutěži mají za sebou fotbalisté mariánskolázeňské Viktorie. Po skvostném podzimu, kdy Viktoria drtila jednoho soupeře za druhým, následoval v závěru první části soutěže velký rozkol, se kterým se však kouč Aleš Zach, který se do týmu navrátil, popasoval velmi dobře. Pod jeho taktovkou totiž vstal tým z popela, a během jarní poloviny divize, prokázal své kvality, za což byl odměněn čtvrtou příčkou. Nejen o tom jsme si s trenérem Viktorie v rozhovoru Deníku povídali.

Pane trenére, v právě skončené sezoně jste nakonec brali v áčkové divizi konečnou čtvrtou příčku, panuje tedy spokojenost?

Ano, se čtvrtým místem panuje celkem spokojenost, i když jsme po podzimu tabulku vedli.

Vraťme se ale v čase, tým zažil během zimní přestávky pořádnou turbulenci, když se prakticky skládal v uvozovkách od nuly…

Tým prošel v zimě kvůli známým událostem velkou obměnou a jak jsem již v zimě říkal, sehnat hráče divizní úrovně je stále těžší.

Vám se, ale podařil husarský kousek, když jste dokázal v nepříznivé situaci poskládat, jak se později ukázalo velmi kompaktní tým…

Jak říkáte, nazval bych to husarským kouskem. Složili jsme velmi kompaktní tým, který se prezentoval, i přesto, že byl ušitý horkou jehlou, kvalitním fotbalem a trochu v koutku duše si myslím, že se z toho dalo vytěžit ještě víc.

Sice rozjezd jarní části nebyl v režii Viktorie nijak oslnivý, ale posléze si vše sedlo, a vy jste začínali sbírat důležité body…

Rozjezd byl těžký, prohrávali jsme těsně i přes solidní herní projev, čímž tak psychika pak nebyla nejlepší. Pak se to výsledkově zlomilo a naopak jsme se psychicky zvedli a vyhráli několikrát po sobě.

Jaký moment byste označil, že byl v jarní části pro vás klíčový?

Klíčovým momentem bylo vítězné utkání v Hořovicích, kde jsme odehráli opravdu výbornou partii. Ale například i na Petříně jsme hráli dobře, ale to co se pak stalo v závěru bylo takové, když si tak kluci ověřili, že se mohou rovnat i takovým celkům jako je dnes již třetiligový Petřín.

Dlouho jste drželi skvělou třetí příčku, ale jak jste několikrát podotkl, stály vás lepší výsledky individuální chyby…

Na medaili jsme nedosáhli a hodně to ovlivnilo zranění naprosto klíčových hráčů Cinkaniče a Pěčka,což jsou obrovské osobnosti tohoto týmu a samozřejmě i mladíka Bártla, který měl výborné jaro a k nim se přidaly občasné absence Drahoráda, Kapolky a pak už jsme těžko skládali sestavu dohromady. Několik zápasů nás stály i hrubé individuální chyby a nejvíc mrzely ty,co se opakovaly vícekrát.

Nakonec jste, ale předčili očekávání, kdy se hráči prezentovali týmovým duchem, navíc jste zapojili do divizního dění i nadějné mladé pušky…

Očekávání jsme asi nepředčili, ale rozhodne jsme ani nezklamali. Hráli jsme týmově, zápasy jsme odjezdili, kluci ukázali velký charakter a za to jim patří dík. V neposlední řadě jsme do týmu začlenili mladíky, kdy Adam Bártl, se stal jedním z důležitých článků sestavy a hrozně mě těší, že je to kluk z mariánských Lázní, na kterého jsou určitě fanoušci zvědaví a hrozně mu přejí a první minutky odehrál i Maksym Koshlatyi jehož čas doufáme, že také brzy přijde.

Nastává tedy otázka, jestli u týmu, který prokázal svůj potenciál, i nadále zůstanete?

Ano, u týmu budu pokračovat. Dohodli jsme se na třetí sezóně u mužstva a zase nás asi čeká trošku přestavba, jelikož někteří hráči se nechali zlákat jinam a někteří i přes náš velký zájem, se vrací do mateřských oddílů. Je to škoda, ale musíme se s tím opět co nejlépe poprat.

Už máte tedy narýsovanou letní přípravu, která bude tradičně hodně krátká, dá se během ní, něco vylepšit?

Přípravu máme naplánovanou a začínáme 6. července. Vylepšit se dá vždycky všechno, ale jak říkáte, je na to opravdu málo času.

A co kádr, poohlédnete se po případných posilách nebo opět šanci mariánskolázeňským mladíkům…

Posily jsou vyhlédnuté, některé jsou již jak se říká hotové a vzhledem k odchodu asi pěti hráčů, nás zase čeká tvrdá dřina jak s nahrazením, tak zabudováním.

Závěrem bych se chtěl zeptat, jak by se vám líbila divize s pěti zástupci z našeho kraje v jedné divizní skupině?

Jak by se mi líbilo pět týmů z kraje v jedné skupině? Zajímavé to je, ale přiznám se, že raději bych zůstal ve skupině A. Je to, ale vyloženě můj názor, mám tam totiž o týmech mnohem lepší přehled.