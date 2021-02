Malé světlo na konci tunelu začalo fotbalovým týmům svítit při zrušení nouzového stavu, čímž by padla omezení v rámci omezeného pohybu a uzavřených sportovišť, a fotbalisté by se mohli dnes, tedy v pondělí 15. února, navrátit zpět na stadiony.

Jenže to má háček, když vláda ČR stále jedná o navrácení nouzového stavu. Navíc okresy Sokolov a Cheb byly kvůli šířící se nákaze uzavřeny, takže prozatím je na tom dobře 'v uvozovkách' Ostrov.

O vyjádření k situaci jsme požádali trenéry jednotlivých zástupců z Karlovarského kraje. „My trénovat nebudeme. Myslím si, že přednější je zdraví celé společnosti, a ne na tři čtyři týdny vše otevřít a hned se vrátit zpět do další nejistoty,“ odmítá návrat na stadion v nejisté době březovský trenér Petr Peterka.

„Zda se bude hrát, těžko říct, nikdo neví, co bude pořádně za týden, natož za pět šest týdnů. Pokud by se začalo, tak se soutěž v řádném termínu nedohraje,“ přemítá březovský trenér nad březnovým termínem, který by měl opět obstarat restart fotbalu.

„Všechno se pořád mění a ještě nevíme, jak dopadne nařízení jiných institucí. Budeme reagovat podle situace,“ přidává své stanovisko trenér chebské Hvězdy Miroslav Šebesta. I chebský trenér pak při otázce, jestli věří v restart soutěže, který je tentokrát naplánován na víkend 27. a 28. března, váhá.

„To bohužel nedokážu zodpovědět. Musíme si uvědomit, jak dlouho hráči pořádně netrénovali a jaké bude další opatření. Momentálně je Chebsko uzavřené a nikdo neví, co bude. Myslím, že to neví ani vláda a kraje,“ poukazuje chebský kormidelník.

Zdrženlivější s návratem na svůj stadion jsou i v mariánskolázeňské Viktorii. „Budeme trénovat v režimu, jaký bude povolen,“ naráží kouč Viktorie Otakar Dolejš na stále se měnící restrikce. „Doufám, že se dohraje alespoň polovina ročníku 2020/2021,“ přeje si Dolejš dohrát aspoň polovinu divizní soutěže. Naopak Ostrov by, pokud vláda nerozhodne jinak, se mohl navrátit do plné přípravy již dnes, kdy by oficiálně měl skončit nouzový stav.

„Počkáme, jak se celá situace vyvine. To, že by byl zrušen nouzový stav, stále zatím nic neznamená,“ připomněl trenér ostrovského FK Jiří Štěpán, že se o dalších opatřeních stále jedná. A jak to vidí s fotbalovým restartem on? „Já už asi nevěřím ničemu. Situace není dobrá. Před pár dny byly v našem kraji uzavřeny dva okresy. Zdraví nás a našich blízkých je na prvním místě,“ dodává závěrem šéf ostrovské kabiny.

Nakonec byl opět prodloužen nouzový stav, který tak udržel všechny týmy opět mimo fotbalové stadiony.