Zadostiučinění. V Sokolově se výhra nad Varnsdorfem pořádně slavila. A bylo proč. Po dlouhých osmnácti kolech se fotbalisté Baníku vyškrábali ze sestupových příček. „Samozřejmě máme obrovskou radost. Nebylo to ale jednoduché, úplně se nám nedařila útočná fáze. Hodně balonů jsme ztráceli, ale nějakou organizací, zase podpořenou výkonem brankáře, jsme utkání zvládli,“ hodnotil sokolovský kouč Bohuslav Pilný.

Duel do té doby předposledního Baníku a dva body před ním čtrnáctého Varnsdorfu rozhodla jediná trefa. Po rohovém kopu se již v 7. minutě prosadil hlavou Hasil. „Pokud se o něco hraje, je důležité zvládat zápasy i výsledkem 1:0,“ poukazuje kouč hornického celku.

Baník tak skóroval již počtvrté během jara v úvodních sedmi minutách. „Je to shoda okolností. Proti Varnsdorfu jsme neměli bůhvíjaký vstup do zápasu. Tentokrát jsme se prosadili ze standardky, ceníme si toho. Navíc jsme dali branku ze situace, kterou jsme nacvičovali v pátek na tréninku, to nám udělalo radost,“ dodává Pilný.

Kritické chvíle přišly pro horníky po přestávce. Dobrá pasáž hostí vyvrcholila nastřeleným břevnem v 64. minutě. „Měli jsme problémy v meziprostorech, kdy nám tam soupeř odskakoval a byli schopni tam dostávat balony. Nepůsobili jsme tam úplně kompaktně, a když jsme získali míč, tak jsme ho hned ztratili,“ popisuje trenér Sokolova.

Ten zareagoval střídáním. Přestávkového Machuču, následoval v 59. minutě Korejec Yu, v 75. minutě šla na plac dvojice Štursa a Machek.

Povedený tah. „Prostřídání nám pomohlo, nedopustili jsme dramatický závěr a dohráli zápas na polovině soupeře,“ mohl být spokojen Pilný.

Pravda. Baník pak bez větších komplikací dotáhl duel do vítězného konce. „Je to pro nás vzpruha, i když jsou ještě tři kola do konce, nikdo z našeho okolí asi nepředpokládal, že se tohle může stát. Když jsem viděl radost kluků v kabině, tak jsem si říkal, že to kluci tak odpracovávají, až nás fotbalový pánbůh odměňuje,“ usmívá se sokolovský kouč.

Další zápas čeká baníkovce až za týden, v neděli se představí v Třinci. Hráči se po Varnsdorfu sešli hned v neděli na pozápasovém tréninku, v pondělí dostali volno. „Budeme se především dávat dohromady,“ osvětluje Pilný. Kádr Sokolova se totiž začíná pomalu ztenčovat. V sobotu nebyl k dispozici Tkadlec s Krátkým, v průběhu utkání se zranili další hráči.