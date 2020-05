FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA má o víkendu na programu 19. kolo

FNL: FK Baník Sokolov - FC Slavoj Vyšehrad | Foto: Zdeněk Plachý

Také druhá fotbalová liga pokračuje po restartu soutěže v rychlém tempu. O víkendu se bude hrát 19. kolo. Sokolovský Baník zamíří po domácí výhře nad Vyšehradem do Vlašimi. Úvodní výkop duelu je na programu v neděli v 17 hodin. „Stejně jako předtím do Brna, i do Vlašimi pojedeme vyhrát. Nic jiného nám v naší situaci nezbývá. Pocestujeme tam s otevřeným hledím,“ hlásí před zápasem kouč horníků Bohuslav Pilný.