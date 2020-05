Fortuna národní liga se znovu rozjede. „Asi jsme to všichni čekali, těšíme se, až to začne. Jsme zvědaví, jak to bude vypadat,“ říká trenér druholigového Baníku Sokolov Bohuslav Pilný.

Hrát se bude, ale mírně řečeno, v hodně zvláštních podmínkách. Fotbalisté budou na trávník nastupovat jednotlivě, na střídačkách nebo v autobusech budou sedět odděleně, sprchovat se budou hráči po jednom, před utkáním se bude všem aktérům měřit teplota a zatím se bude hrát bez diváků… „Projížděli jsme to, zatím ne úplně do detailu, ale na režim nutných opatření chceme najet již v sobotu v přípravném utkání se Žižkovem, kdy se podle protokolu budeme řídit. Před začátkem ligy to potom ještě doladíme,“ přibližuje sokolovský kouč.

Jeho svěřenci by měli naskočit do pokračování druhé ligy v úterý 26. května na domácím hřišti proti Vyšehradu. Předběžně. „Čekáme na konkrétní termínovou listinu, která by měla přijít během několika dnů,“ upřesňuje Bohuslav Pilný.

V tomto týdnu horníci ještě dojedou rozjetý tréninkový cyklus, v tom dalším již začnou s přípravou na mistrovská utkání. „Bude to trochu specifické, protože se má začínat v úterý, nebo ve středu, na to musíme zareagovat. Potom už to bude jenom o zápasech, regeneračních a předzápasových trénincích. To již bude hodně podobné. Teď se ještě rozmýšlíme, jaký zvolíme mikrocyklus před prvním ligovým utkáním,“ pokračuje trenér Baníku.

Bohuslav Pilný zůstává i přes nepříjemné okolnosti na své pozici. „Celkově to bude zajímavé, pro všechny to bude nová životní zkušenost. Každý se s tím musí vyrovnat po svém. Nikdo bychom neměli hledat nějaké výmluvy, realita je teď, jaká je, jdeme hrát. Doufejme, že to dopadne všechno dobře a ve zdraví to přežijeme,“ zdůrazňuje.

Jedním z klíčových aspektů bude psychika hráčů. „Hlava bude hodně důležitá, možná rozhodující, bude to náročné psychicky i fyzicky. Zápasů bude hodně v rychlém sledu, bude velmi důležité, abychom dokázali hráče na zápasy správně namotivovat, když bude chybět fanouškovská obec. Bez diváků to bude jiné, všechno to bude o vnitřní motivaci,“ předjímá zkušený lodivod.

Baník oproti jiným mužstvům odehraje pouze jediný přípravný zápas. „Víc jich nechceme, jsme asi jediní, ale rozhodl jsem se takhle,“ poukazuje Bohuslav Pilný.

Vysvětlení je jednoduché. „Všichni si stěžují, že zápasů bude v krátké době moc, my tohle období nechceme ještě prodlužovat. Jdeme na to z druhé strany. Jestli to vyjde, nebo nevyjde, je věc druhá, ale vím, co to bude, co to obnáší. Zažil jsem anglické týdny jako hráč, i když samozřejmě ne v takovém rozsahu. Zvolili jsme jinou variantu i z toho důvodu, že chceme šetřit síly, nechceme teď zbytečně cestovat. Bude toho potom hodně,“ objasňuje kouč hornického celku své rozhodnutí.

Na přírodním pažitu v Blšanech proti Viktorii Žižkov, kde se hraje v sobotu v 10.00, prostřídá Bohuslav Pilný všechny hráče kádru. „Chceme, aby si všichni znovu osahali zápasové prostředí,“ prozrazuje na závěr.