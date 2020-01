Ve druhém přípravném utkání si fotbalisté Baníku Sokolov poradili s divizním Ostrovem 6:0.

„Na každém zápase je co hodnotit, mám respekt ke každému soupeři. Gólů jsme mohli dát daleko více, takže trošku jsem spíše rozladěný z toho, jak jsme nakládali s našimi vyloženými šancemi. Běžecky nám to splnilo, co jsme chtěli, jsme rádi, že se nikdo nezranil,“ říká na úvod nový lodivod Baníku Bohuslav Pilný.

Je v Sokolově čtrnáct dní, s hráči se tak pořád ještě seznamuje. „Jsem rád, že je vidím aspoň tady v těch zápasech, určitě mi to něco přineslo. Nikdy o žádném přípravném utkání neříkám, že bylo k ničemu, a to platí i tentokrát,“ upozorňuje kouč Baníku.

Hosty pochválil, spokojen byl i s nasazením svého týmu. „Soupeř byl snaživý, my jsme si pomohli góly na začátku a pro ně to potom bylo už těžké. Odehráli jsme to s chutí a zodpovědně. Já nesnáším zápasy, abychom třeba dostali čtyři góly, vedli o čtyři, pak vyhráli 6:4, 7:5, to je o ničem. Chci vždycky vidět organizaci a zodpovědnost už v přípravě, to je nejlepší trénink,“ zdůrazňuje Pilný.

Do utkání sokolovský trenér poskládal všechno, co měl k dispozici. „Teď máme šestnáct hráčů, z toho vypadli Machek a Štursa kvůli nemoci, virózy co tu poletují nás straší, ale já věřím, že brzy přijdou další hráči na stálo i na zkoušku,“ přeje si Bohuslav Pilný.

Jak je zatím trenér sokolovského Baníku spokojen s průběhem zimní přípravy? „Celkem ano, hráči pracují jak se má, to je první věc. Ta druhá, podstatná, pro mě jako pro trenéra je, že tady mám vytvořené velmi dobré podmínky pro trénování. Z toho jsem velmi mile překvapen. Říkal jsem to i vedení klubu, že trenér, který není rozmlsán a prošel si i kluby, kde není úplně standardní, to co je tady, si toho musí nesmírně vážit,“ pokyvuje Bohuslav Pilný.

Na mysli má umělku, fitness Ural, bazén, atletické dráhy, celkově areál Baníku. „Je to všechno blízko, hodně prostoru, jsem z toho hodně překvapený a dá se říct, že i unešený,“ prozrazuje muž, který má zachovat hornickému městu druhou ligu.

Zázemí nepovažuje za nadstandardní jen v intencích Fortuna národní ligy. „Já bych se tím úplně nenechal mýlit, protože takhle, aby to měl člověk všechno blízko u sebe a nemusel nikam moc cestovat, tak to může být problém i v některých ligových klubech. Samozřejmě ve druhé lize na Viktorce Žižkov jsme museli jezdit, ale vím, že například Dukla Praha v první lize také jezdila všude možně, takže úplně standardní takové podmínky nejsou. Tady je to nádhera,“ vysvětluje Pilný.

V tomto týdnu čeká jeho svěřence přípravný duel číslo 3. „Budeme v přípravě pokračovat stejně jako teď, jenom tam ve čtvrtek máme plzeňské áčko, což je samozřejmě oproti zápasům, které jsme hráli doteď, velký skok. Zřejmě se bude hrát i na přírodní trávě, tak uvidíme, co to s námi udělá,“ zamýšlí se.

Bohumil Pilný chce na jarní záchranářské práce připravit svůj celek co nejlépe, a tomu odpovídá i tréninkový proces, ve kterém postupně ještě „přitlačí na pilu“. „Budeme dál hodně trénovat, tréninky budou spíše ještě náročnější, než doposud byly, a hlavně to budeme směřovat k tomu, abychom byli schopni složit tým. To je pro nás základní úkol. Tým, který tady bude na jaře, od toho se potom můžeme odrazit,“ uzavírá.