Jak to bude po sezoně kvůli nepřímému útoku státu na největšího podporovatele sportu v celém Karlovarském kraji, společnosti Sokolovská uhelná, nikdo neví. Fotbalisté Baníku Sokolov jsou ale odhodláni na hřišti druhou ligu udržet. „Náš jediný cíl je dostat se na nesestupové místo. Je to ambiciózní cíl, my se ale chceme pokusit o malý sportovní zázrak,“ hlásí výkonný ředitel FK Baník Sokolov Tomáš Provazník.

Horníci jsou v tabulce se sedmibodovou ztrátou na nesestupové pozice poslední, přes zimu ale tvrdě pracovali na svém vzedmutí.

„My když jsme si analyzovali naše postavení, tak jsme viděli nízké sebevědomí mužstva a absenci lídra, který nechá na hřišti duši. Věděli jsme, že musíme udělat velkou změnu. Věděli jsme, že první věc, od které se musíme odrazit, je příchod hlavního trenéra. Ve hře bylo několik jmen, ale naše požadavky nejlépe splňoval Bohuslav Pilný,“ říká sportovní manažer klubu David Palla.

Pilný na nabídku kývl a hned od začátku byl na tréninku pořádně slyšet. Bývalý prvoligový obránce, který má titul s Libercem, se trénování věnuje 15 let. Hlavním počinem coby kouče je zatím návrat s Hradcem Králové do první ligy. To se má teď změnit. „Zachránit pro Sokolov druhou ligu by bylo větším úspěchem, tahle výzva mě láká,“ prozrazuje Pilný, proč se vydal na západ Čech.

Žádná líbivá slova od bývalého nekompromisního obránce ale nečekejte. Pilný žádnou záchranu neslibuje. „Jsem ale přesvědčen, že se budeme prezentovat jiným fotbalem, jiným způsobem hry,“ má jasno.

S vedením Baníku se hned pustil do přebudování kádru, tak aby složení týmu odpovídalo novým potřebám. „Druhou nutností po příchodu trenéra byly hráčské změny. Přivedli jsme devět nových fotbalistů, všichni mají na to, aby vyběhli v základní sestavě, nebo byli plnohodnotnými členy kádru,“ věří David Palla.

Vedle hráčské kvality při výběru nově příchozích rozhodovala i psychická typologie jednotlivých fotbalistů. „Mně se stalo, že jsem přijel na utkání do Jihlavy a před zápasem bylo v naší kabině úplné ticho. Hráči spolu nekomunikovali. Troufám si říct, že jsme teď přivedli hráče, kteří nám v tomto pomohou,“ míní Palla.

Hlavní osobností týmu, který se bude rvát o záchranu, má být gólman Tomáš Fryšták s ligovými zkušenostmi z Českých Budějovic a Bohemians 1905. Dalším hráčem, který by měl být na hřišti pořádně slyšet, je David Skopec. „Na podzim si každý z našich hráčů odehrál své, každý se hájil, že neudělal nic špatně, ale nikdo neudělal nic za spoluhráče, nikdo neudělal nic navíc,“ přibližuje David Palla.

Do jara vyběhne Sokolov netradičně se dvěma zahraničními akvizicemi v útoku. Dres Baníku oblékne znovu Bidje Manzia z Konga a Korejec z Liberce Yu Kanghyun. Mezi nováčky najdeme také Karla Hasila z Teplic, Daniela Kováře z Pardubic, Adama Tkadlece ze Zlína, Jana Vondru z Bohemians 1905, Marka Krátkého z Ústí nad Labem.

Baník sehrál během zimní pauzy deset přípravných zápasů. Kam se během přípravy posunul? „Říkal jsem to i hráčům, pro mě je odpověď náš výkon v generálce proti Žižkovu (3:3 - pozn. autora). Když jsme hráli na začátku přípravy utkání s Plzní, hodnotili nás jako divizní tým, zatímco Žižkov, který také změřil síly s Plzní, jako tým druholigový,“ říká Bohuslav Pilný.

K prvnímu utkání jara se Baník vypraví v neděli na půdu Zbrojovky Brno. Na úvod velmi těžký soupeř, ale sokolovský kouč zůstává v klidu. „Jestli je něco, co nesnáším, tak je to ustrašenost. V situaci, v jaké jsme, se nemáme čeho bát. Pro Zbrojovku je to daleko složitější zápas než pro nás. Netají se tím, že chtějí postoupit, a teď doma hostí poslední Sokolov,“ odkopává Bohuslav Pilný pomyslný míč v poklidu na půlku domácích.

Baník posílil, získal na svoji stranu zajímavého kouče, který na hráče zřejmě platí. Otázkou zůstává, jak si povedou konkurenti v boji o záchranu a jak si sokolovská družina „sedne“ v mistrovských zápasech.