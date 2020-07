Poslední druholigový zápas se bude hrát v sobotu od 17 hodin v Sokolově. Po dlouhých čtrnácti letech. Baník přivítá v předposledním kole Fortuna:národní ligy a posledním domácím utkání sezony celek Chrudimi. „Nenechte si toto poslední ligové utkání Baníku ujít a přijďte naše hráče podpořit v cestě za sportovní záchranou. Vstup na utkání je pro všechny zdarma!“ láká sokolovský klub fanoušky na rozlučku.

Utkání samotné nebude jen pouhou formalitou. I když horníci od podzimu naskočí „pouze“ do ČFL, naši druhou nejvyšší fotbalovou soutěž chtějí opustit se vztyčenou hlavou, na nesestupové pozici. Ke sportovní záchraně scházelo před startem jara svěřencům Bohuslava Pilného nahrát na své soupeře sedm bodů. To se podařilo, minulý víkend ale přišla porážka v Třinci a Baník je znovu na 15. místě, dva body za Varnsdorfem.

Cíl je tedy jasný. „Zápas chceme zvládnout. Očekávám, že pro to hráči udělají maximum. Byl bych hodně zklamán, kdyby to na hřišti takhle nevypadalo. Samozřejmě to může skončit jakýmkoliv výsledkem, ale my do utkání půjdeme s tím, že ho chceme vyhrát,“ zdůrazňuje kouč Baníku Bohuslav Pilný.

Hrát se bude velmi zvláštní duel. „Samozřejmě všichni to vnímáme, doufám, že to na hráče nějak nedolehne, naopak věřím, že případnou výhrou by se dalo říct, že se nám jaro povedlo, a hlavně bychom ještě ´žili´do posledního kola (utkání v Hradci Králové pozn.autora). Konec profi fotbalu je ale realita, stejně jako veřejnost to víme dlouho a neměli bychom mít hlavy dole. Život jde dál a já věřím, že se fotbal do Sokolova jednou na takovéhle úrovni zase vrátí,“ zakončuje optimisticky pozvánku na poslední druholigový fotbal v Sokolově trenér Bohuslav Pilný.