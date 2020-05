Jediný přípravný zápas před restartem Fortuna národní ligy si zvolili fotbalisté Baníku Sokolov. Na přírodním pažitu prohráli v sobotu v Blšanech s dalším účastníkem druhé ligy, Viktorií Žižkov, 0:3.

Úvodní dějství skončilo bez branek. „První půle byla z naší strany slušná, byli jsme poměrně organizovaní, nepouštěli jsme Viktorku do nějakých velkých šancí. Sami jsme si toho ale také moc nevytvořili. Trochu nám hra haprovala, co se týče nepřesností, ale to je vzhledem k situaci asi logické,“ hodnotil prvních čtyřicet pět minut kouč Bohuslav Pilný.

Po přestávce Pražané strhli zápas na svou stranu. V 53. minutě otevřel skóre Szotkowski, v 67. minutě přidal druhý gól Žižkova Opuštil a skóre uzavřel v 80. minutě Dudl. „Ve druhém poločase jsme se prezentovali způsobem hry, jaký hrát nechceme, nemělo to nic společného s fotbalem a zaslouženě jsme dostali tři góly. A to bylo ještě milosrdné,“ konstatoval sokolovský trenér.

Tomu se v utkání ukázala v plné kráse podzimní slabina týmu. „Od začátku jsme vstoupili do poločasu špatně, věci jsme tam řešili komplikovaně. V některých situacích jsme byli křehcí, něco se nám nepovede a už se z toho nejsme schopni dostat,“ odpozoroval Bohuslav Pilný.

Celkově ale testovací zápas splnil svůj účel. „Jsme rádi, že jsme ho odehráli. Výsledek je, jaký je, ale to není asi úplně podstatné. První půle slušná, druhá se nám nevyvedla, hlavně ale že se nikomu nic nestalo a přežili jsme to,“ říká kouč horníků.

T

eď už příprava sokolovského Baníku směřuje k mistrovskému duelu s Vyšehradem.