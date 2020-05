V utkání proti Vyšehradu udržel přes několik velmi těžkých zákroků čisté konto, a přispěl tak k výhře svého celku. Ostatně proto Tomáš Fryšták přišel v zimě na západ Čech, aby na hřišti pomohl vytáhnout Baník z posledního místa.

Deník ho umístil do sestavy kola. Právem.

Tomáši, s Vyšehradem vydřená výhra 1:0, jak jste viděl utkání z branky?

Vstup do zápasu byl z obou stran trošku opatrný. Nám samozřejmě pomohl vstřelený gól, co se týká sebevědomí. Řekl bych, že od té chvíle jsme si víc věřili a naše aktivita byla mnohem větší než u soupeře.

Druhý poločas byl rozkouskovaný mnoha standardkama, ve kterých je Vyšehrad velmi silný, a všechny své šance měl právě z těchto situací. Ale dařilo se nám všechno odvracet, někdy i s dávkou štěstí. V těchto chvílích se nám naopak nedařilo dostat se do kombinace a více se podržet na míči. Ale i přesto jsme měli dvě tutovky a zápas se mohl rozhodnout dříve.



Jak se vám chytalo?

První poločas jsem byl prakticky bez práce, ve druhé půli už měl Vyšehrad šance ze standardek. Jinak jsem se cítil dobře, měl jsem radost stát zase v bráně po dlouhé době v ostrém zápase.



Jak limitující byla „pandemická“ opatření?

Přijal jsem je bez výhrad. Je nám všem jasné, že jsou potřeba, a všichni si přejeme, aby se všechno vrátilo do normálu a podobná karanténa se už neopakovala. Samozřejmě fotbal chceme hrát pro diváky a ti na tribunách chybí nejvíc. Věřím, že se opatření ještě uvolní a bude vše ještě veselejší.



Zisk tří bodů by měl mužstvo pořádně povzbudit…

Nevím, jak dlouho se přesně nevyhrálo, ani to raději nechci vědět, ale pro naše povzbuzení je to strašně důležitá výhra. V naší hře bylo pořád dost nedostatků a máme rozhodně na čem pracovat, to si uvědomujeme.



Do konce soutěže chybí sehrát ještě dvanáct kol…

Cíl je jasný, chceme se dostat na nesestupové pozice. Sice jsme po téhle výhře pořád poslední, alespoň malinko jsme se ale přiblížili. Šance pořád je a budeme o ni bojovat. Víme, že jedna výhra nic neznamená, máme velkou ztrátu a je potřeba bodovat. Tahle výhra nám musí ukázat cestu a jít po ní. Bude to ještě válka, ale všichni věříme v záchranu.