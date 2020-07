V sobotu dopoledne hráči absolvují trénink na sokolovském stadionu, potom se nalodí do autobusu, v Krušovicích si dají oběd, večeře spolu s předzápasovou přípravou počká v Třinci.

„Bude to jiné než obvykle, ale jsme samozřejmě rádi, že můžeme v našlapaném programu vyrazit již v sobotu,“ kvituje sokolovský kouč Bohuslav Pilný.

Fotbalisté Baníku si „užívali“ od posledního sobotního utkání s Varnsdorfem nezvykle dlouhé volno, věnovali se především regeneraci. „Trénovali jsme v jedenácti dvanácti lidech. Nechtěli jsme, aby hráči, byť s lehkými zraněními chodili, do zátěže. Je pro nás zásadní, aby jsme na neděli a další dvě kola byli všichni stoprocentně zdraví. Zvolili jsme tak volnější režim,“ přibližuje trenér Baníku.

Na programu tak byly návštěvy lékaře, masáže, lehké výklusy. Celý kádr se sejde na ostrém tréninku dnes, kdy se uvidí, jak na tom kdo je. „Do autobusu vezmeme v sobotu jen stoprocentně zdravé hráče,“ prozrazuje Bohuslav Pilný.

Podle předběžných informací by měli být snad všichni fotbalisté Baníku v pořádku, to se týká především Krátkého, Tkadlece, Kováře, kteří v posledním utkání s Varndosrfem absentovali, nebo hřiště předčasně opustili. Největší otazník teď zřejmě visí nad stavem Ondřeje Rumla.

A Třinečtí? Ti nejsou právě v oslnivé formě. Z posledních pěti zápasů získali pouze dva body. Navíc se ocitli v koronavirové karanténě. V tabulce Fortuna:národní ligy klesli na 13. příčku a na Baník mají náskok pět bodů. „Je to mix zkušených a mladých hráčů. Mají tam Valentu, Kušníra, Hlúpika, Bedecse. Neměli to jednoduché a teď budou hrát tři zápasy během týdne,“ poukazuje Pilný.

Ještě včera večer odehráli Slezané zápas ve Vítkovicích. V jakém rozpoložení tak v neděli vyběhnou na trávník je velkou neznámou. „Uvidíme co nás tam čeká, každopádně je to celkově velmi nepříjemný soupeř. Ať doma nebo venku je to nevyzpytatelné mužstvo,“ upozorňuje Bohuslav Pilný, který má ale před zápasem jasno. „Nic to nemění na tom, že bychom tam chtěli bodovat, nejlépe vyhrát,“ hlásí bojovně naladěný trenér Sokolova.

Co bude rozhodující pro úspěch hornického celku v dalekém Třinci? „Zásadní pro nás bude, abychom tam nejeli jenom bránit. Jakmile budeme pasivní a oni se dostanou do nějakého tlaku, dostanou se ke standardkám, ze kterých jsou mimochodem hodně nebezpeční, tak nemáme šanci uspět. Musíme hrát od začátku aktivně a prohnat je dozadu, nemůžeme to tam přijet jenom odbránit,“ zdůrazňuje na závěr Bohuslav Pilný.

