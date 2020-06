S odhodláním navázat na výhry z posledních zápasů vyrazili ve čtvrtek fotbalisté Baníku Sokolov na pražskou Julisku. Tam se ale horníci se zlou potázali. „Prohráli jsme naprosto zaslouženě. Dukla byla lepší, byli hodně na míči a v podstatě výsledek mohl být pro nás ještě horší, i když jsme si v závěru vytvořili několik šancí,“ hodnotí porážku 3:1 sokolovský kouč Bohuslav Pilný.

Přitom Baník nezačal na půdě favorita špatně. „Změnili jsme trochu rozestavení, kdy jsme chtěli vyplnit prostory pro kolmé přihrávky Dukly, zároveň jsme chtěli být nebezpeční. To se nám úvodních cca 18 minut dařilo,“ popisuje Pilný.

Potom ale aktivita horníků na chvíli polevila a Pražané toho bleskově využili. „Dostali nás pod tlak, který korunovali gólem ve 29. minutě,“ přibližuje kouč Baníku.

Západočeši tak po prvním poločase prohrávali o jednu branku. Jejich snahy o obrat vzaly zasvé krátce po přestávce, kdy ve 49. minutě zvýšil na 2:0 Mohamed Doumbia. „To bylo rozhodující, dobře to tam vykombinovali. Potom byl pro nás zápas už velmi složitý,“ přiznává Bohuslav Pilný.

Ten ocenil sílu Pražanů. „Zápas se nám nevydařil. Na druhou stranu musím říct, že za dobu, co jsem tady, nás nikdo takhle jako Dukla nepřehrál,“ poukazuje.

V neděli od 17 hodin nastoupí Sokolov doma proti Jihlavě. „Stejné zůstává to, že chceme vyhrát. Ale bude to nesmírně složitý zápas. Jihlavě se nedaří, hlavně ale výsledkově, herně nevypadají vůbec špatně. V tom to pro nás může být velmi ošemetné,“ uvědomuje si Pilný.

V tabulce šestá Jihlava získala na jaře pouze pět bodů, zatímco předposlední Baník už sedm. „Jsou ale velmi nebezpeční, silnější dopředu než dozadu, mají výborný rychlý přechod do brejkových situací,“ upozorňuje na závěr trenér hornického celku.

Navzdory uvolňování opatření zůstává návštěvnická kvóta na tento zápas stejná jako v předchozích duelech, a to 500 diváků.