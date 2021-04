„Já se připravuji, jak se jen dá, v domácích i venkovních podmínkách, kdy převážně běhám či posiluji,“ přibližuje svou přípravu v rámci individuálu nejdecký řízný obránce Jakub Rutrle.

„Samozřejmě motivace je horší, když není vize, kdy se ten náš milovaný kolotoč znovu rozeběhne,“ přiznává, že postupně hráčům ubývá potřebná fotbalová chuť. „Každý to ale děláme pro sebe a udržovat se v nějaké optimální kondici je pro mě samozřejmostí celý život, takže já s motivací nemám problém,“ prozrazuje Rutrle.

Ten nevidí ani problém, pokud by se zdařil fotbalový restart, a týmy se tak mohly navrátit na své stadiony. „Chuť máme určitě všichni, takže to půjde rychle. Výchozí pozici budou mít všechny týmy stejnou, takže ve výhodě bude jen ten, kdo se neflákal a pracoval na sobě,“ má jasno nejdecký bek.

Následně by však nejen týmy řešily zapeklitou situaci, dohrát soutěže, nebo daných padesát procent, aby mohly být regulérně uzavřeny. „Každý na to má svůj názor. Za mě osobně s tím problém nemám. V těch padesáti procentech by hrál každý s každým, nehrajeme play--off systém, aby se to nějak dramatizovalo,“ vysvětluje Rutrle.

„Několik kol do těch padesáti procent je stále před námi a každý má ještě možnost zabojovat o sestup či postup, takže já nějaké anulování nevidím jako nejlepší způsob,“ odmítá závěrem anulování soutěží v případě dohrání Rutrle.