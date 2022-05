FOTOGALERIE: Patnácté výhře Dvorů přihlížely fotbalové legendy Sparty

„Zápas se nám výsledkově vydařil. Z minima jsme vytěžili maximum,“ řekl spokojeně po utkání Liška, který svým výkonem notně přispěl k důležité výhře. „Měli jsme také brejkové situace našich rychlých pušek, které ale zůstaly nevyužity,“ podotkl k utkání Liška.

Výhra ale nepatřila do kategorie jednoduchých. „Musím pochválit celý tým za maximální bojovnost, protože soupeř nás přehrával po většinu zápasu,“ přiznával ostrovský obránce. Právě on vystřelil svým barvám dvěma góly cenné tři body.

OBRAZEM: Manchester United v Česku. Vycházející hvězdy nedaly nikomu šanci

„Po skvělém centru od Kuby Totha jsem využil zaváhání obrany a skóroval hlavou,“ vracel se k 19. minutě, kdy přesnou ranou otevřel skóre duelu. „Na přímý kop zpoza vápna jsem si věřil. Věděl jsem, že to trefím. Kluky jsem posílal slavit předem,“ podotkl s nadsázkou ke druhé trefě v 73. minutě Liška. Náročné cestování tak přetavil v důležité vítězství.

„S Kubou Tothem a Jardou Zedníčkem jsme nejdříve jeli do České Lípy, kde se nám nedařilo. Okamžitě po zápase jsme se vydali na dalekou cestu do Trstěnic, takže jsme rádi, že bezmála 350 km, které jsme urazili, stálo za to a pomohlo našemu B-týmu k důležité výhře,“ dodal závěrem Liška.