Rezerva mariánskolázeňské Viktoria zažila v krajském přeboru mužů velmi povedený podzim. Nováček soutěže totiž dosáhl na třetí příčku. Záložní tým Viktorie táhl svými góly mladíček Adam Bártl, kterého navíc v Anketě deníku zvolili čtenáři nejlepším hráčem podzimní části. Jak viděl podzimní část, na čem bude muset zapracovat, nebo co pro něj znamenají Vánoce? To vše prozradil v exkluzivním rozhovoru.

Adam Bártl (v modrém), útočník FC Viktoria Mariánské Lázně. | Foto: Daniel Seifert

Adame, máte za sebou velmi úspěšný podzim. Z pozice nováčka jste brali v podzimní části třetí místo panujete tedy spokojenost?

Určitě! Myslím si, že mohu mluvit i za kluky z kabiny, že jsme moc spokojeni s umístěním.

Navíc jste se mohli pochlubit stoprocentní bilancí v domácím prostředí, když jste vyhráli všech sedm duelů…

Samozřejmě jsme za to rádi, ale velkou zásluhu na tom měli naši fanoušci, kteří nám vždy vytvořili skvělou atmosféru.

To na hřištích soupeřů už to bylo podstatně horší, když jste brali pouze dvě výhry…

Na tom bychom chtěli v jarní části zapracovat. I když je pravda, že někdy nám k bodovému zisku chyběl opravdový kousek, byla to velká škoda.

Vy jste byl s devíti góly nejlepším střelcem mariánskolázeňské rezervy jste tedy spokojen s vaším gólovým počinem?

Dal jsem si cíl, ale ten jsem bohužel nesplnil. Od jara na tom hodlám pořádně zapracovat (úsměv).

Byl nějaký zápas, který vám utkvěl v paměti?

Byly dva. Ten první na půdě Trstěnic, kam dorazilo dvě stě diváků, kteří vytvořili úžasnou atmosféru. My navíc zápas vyhráli 4:3, o to byla větší spokojenost. Druhý pak proti rezervě karlovarské Slavie, který jsme sice těsně prohráli 3:4, ale zkušenost s tak kvalitním soupeřem byla k nezaplacení.

Týmu navíc vypomáhali i hráči divizního A-týmu bylo to v kabině či hřišti znát?

Ano! Jsme rádi, když nám přijdou kluci z áčka pomoci. Fotbal je pak z naší strany běhavější a to je přesně ten styl, kterým se chceme prezentovat.

A co vy a divize nechtěl byste si okusit nástrahy této soutěže?

Chtěl bych se zapojit do zimní přípravy našeho A-týmu, ale uvidím, jak to budu časově stíhat. Byl bych moc rád, kdybych mohl naskočit v jarní části i do některých zápasů, ale to ukáže až čas, jestli se mi to podaří.

Podzim máte úspěšně za sebou těžší však bývá na něj navázat v jarní části…

Laťku jsme si sice po podzimu zvedli vysoko, ale věřím, že to zvládneme a i v jarní části budeme bojovat o nejvyšší příčky.

Co tedy bude cílem mariánskolázeňské rezervy ve druhé části krajského přeboru?

Bavit kvalitním fotbalem nejen sebe, ale především fanoušky. Udržet se na medailových příčkách, i když to bude těžší, ale věřím, že to s kluky zvládneme.

Můžete prozradit osobní cíle, se kterými budete do druhé poloviny soutěže vstupovat?

Hodlám se teď soustředit na zimní přípravu. Chtěl bych být rychlejší, silnější, gólovější a pomoct týmu k dobrým výsledkům v jarní části.

V Anketě Deníku o nejlepšího hráče podzimní části krajského přeboru jste byl zvolen čtenáři nejlepším hráčem…

Měl jsem obrovskou radost, že jsem byl zvolen čtenáři jako nejlepší hráč. Moc si toho vážím a všem, kteří pro mě hlasovali, bych chtěl tímto poděkovat.

Blíží se Vánoce, co pro vás znamenají už máte nakoupené dárky. Raději je dáváte nebo dostáváte?

Znamenají pro mě společné chvíle strávené s rodinou. Dárky už mám nakoupené pro mou rodinu a nejbližší. Co se týče dárků tak nejraději je dostávám (smích).

Co byste popřál nejen viktoriánům do nového roku?

Hlavně zdraví a pevné nervy na hřišti.