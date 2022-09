„Zápas byl z velké části pod naší kontrolou. Musím říct, že dokonce první poločas byl asi nejlepší, co jsem Citice převzal,“ vracel se k utkání citický trenér Jiří Procházka, který opět naskočil v základní sestavě svého týmu.

„Ani druhá půle nebyla špatná, ale posledních deset minut jsme naprosto vypustili, obrana jako by na hřišti neexistovala, a bohužel jsme třikrát inkasovali,“ řekl zklamaně k výpadku v závěru duelu, který mohl jeho tým stát vytouženou výhru.

„Je to obrovská škoda, protože výsledek 0:4, hůře 1:4, by naprosto odpovídal tomu, co se na hřišti odehrávalo, ale kromě závěru zápasu si hráči zaslouží obrovskou pochvalu,“ chválil hráče i přes nepovedený závěr Procházka.