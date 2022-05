Jedenatřicetiletý forvard zažívá úspěšné jarní tažení, čímž pomáhá svému týmu TJ Karlovy Vary – Dvory k naplněné cíle, postupu do krajského přeboru.

Důležitý krok udělala dvorská jedenáctka, které patří v krajské tabulce první příčka, o víkendu, když potěšila své fanoušky důležitou výhrou ve šlágru kola, ve kterém porazila v tu dobu třetí celek tabulky, rezervu chebské Hvězdy, 8:1.

„Výsledek určitě neodpovídá dění na hřišti, béčko Hvězdy byl kvalitní soupeř, ale asi měl den blbec,“ krotil dvorský kanonýr euforii z vysokého vítězství.

Přitom ostře sledovaný duel načali lépe hosté z Chebu, když jim zařídil v 11. minutě vedení Patrik Lhotský.

„Věděli jsme, že to bude těžký zápas, ne nadarmo byli třetí. Taky se dostali do vedení a my museli otáčet,“ poukazoval Němec.

Z vedení se však béčko Hvězdy radovalo pouhé tři minuty, když vyrovnání přišlo záhy, a to ve 14. minutě, kdy se prosadil ze značky pokutového kopu dvorský kapitán Michal Hoclman.

V závěru prvního poločasu pak Dvorům zařídil vedení přesnou střelou právě hbitý útočník Filip Němec. „Naštěstí jsme dokázali během prvního poločasu dvěma góly obrátit vývoj v náš prospěch,“ chválil si obrat ve skóre.

Po změně stran Dvory přidaly rychlé tři branky a to soupeře z Chebska definitivně zlomilo. „Soupeř udělal několik individuálních chyb, které jsme dokázali potrestat, a poté odešel psychicky i fyzicky, se mi zdálo,“ přemítal s čtyřiadvaceti góly nejlepší střelec soutěže.

Na další branky si muselo počkat 128 fanoušků do závěrečné desetiminutovky, během které padly další tři branky. „Nám tam pak napadalo ještě pár gólů,“ podotkl s úsměvem k vydařenému závěru duelu. Právě Němec obstaral v souboji s béčkem Hvězdy polovinu branek svého týmu.

„Za mě super, tak čtyři góly nedáš každý den, ale dík patří mým spoluhráčům, kteří mi na ně přihráli,“ vzkazoval dodatečné poděkování do dvorské kabiny. Sám ale ví, že každý dobrý počin bývá po zásluze potrestán.

„Do kasy určitě budu muset něco zaplatit. Tu má u nás na starosti Šorty, tak určitě něco zapsaného v notýsku už má,“ říká závěrem k finanční odměně, kterou bude muset složit do týmové kasy.