„Myslím si, že ve druhém poločase byla aktivnější Chyše, takže je spravedlivá, i když jsme měli zápas velmi rozehraný a chtěli jsme tři body. Byl to pro nás těžký zápas, ale věřím, že pokud takto budeme hrát v každém zápase, nějaké výhry konečně přijdou,“ přeje si závěrem Štycha.

Nakonec o vítězství mohla rozhodnout jak Chyše, tak i Sedlec. „V závěru jsme si vytvořili určitý tlak, ale bohužel k brance to již nevedlo,“ poznamenal k závěru zápasu trenér Sedlece. I přes bodový zisk panovalo v sedlecké kabině zklamání.

Po změně stran však udeřila gólově i Chyše, která se kontaktní brankou navrátila zpět do utkání. „Bohužel se nám začátky druhého poločasu nedaří a Chyše svou zvýšenou aktivitou vstřelila kontaktní branku,“ říká Štycha k neúspěšnému vstupu do druhé pětačtyřicetiminutovky. Pro jeho tým však bylo ještě hůře.

„Konečně to, co jsme si řekli před zápasem v kabině, bylo vidět i na hřišti,“ chválil si výkon svého týmu Štycha.

