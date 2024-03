„S umístěním nejsme spokojeni, ale vzhledem k obrovské marodce, která nás provázela už v I. A. třídě, to bereme jako výzvu na druhou půlku sezony,“ poukazoval sportovní manažer Trstěnic David Kovárník, co tým během první poloviny soutěže trápilo.

Ale to nebylo ze strany trstěnického výběru vše. „V některých zápasech jsme si vybrali trochu nováčkovskou daň a dobře rozehrané zápasy jsme nedokázali dotáhnout do vítězného konce,“ litoval ztracených zápasů, které mohly Trstěnicím přinést důležité body.

„Bohužel, jak už jsem zmiňoval, tak nás neustále provází zranění hráčů. Zejména těch zkušenějších, to nás sráželo v lepších výsledcích,“ smutně poznamenal.

Manažer klubu však našel na podzimní části také pozitivum. „Profitovali jsme z dobře organizované defenzivy s rychlým přechodem do útoku,“ těšilo Kovárníka. Zimní přípravu na jarní část krajského přeboru zahájili v Trstěnicích začátkem ledna.

„Kluci trénovali dvakrát v týdnu v našem areálu se zaměřením na fyzickou kondici a poté na umělce v Mariánských Lázních, když o víkendu jsme pak odehráli přípravné zápasy. Poslední víkend před sezonou tradičně odjedeme na soustředění na Přimdu, kde doladíme zbytek a hlavně připravíme kluky na sezonu,“ přiblížil Kovárník, co ještě čeká fotbalisty Trstěnic před zahájením druhé části přeboru.

Kádr Rozvoje doznal během přestávky několika změn, když z týmu odešel Lukáš Nezval, naopak do týmu zamířily dvě nové tváře, a to Patrik Tunder z Toužimi a Jonáš Kič z Dolního Žandova. „Od kluků, co přišli, si slibujeme, že vytvoří zdravou konkurenci a zkvalitní tým,“ přeje si za trstěnickou kabinu manažer klubu.

Trstěnice, které ještě nemají jistotu záchrany, vstoupí do jarní poloviny krajského přeboru se skromným cílem, kterým je nejméně udržení soutěže.

„S pokorou, s respektem k soupeřům, ale s jasným cílem posunout se o trochu výše v tabulce a zachovat krajský přebor v Trstěnicích pro naše úžasné fanoušky i pro příští sezonu,“ prozradil Kovárník cíl, se kterým Trstěnice vyrazí do jarní bojů.