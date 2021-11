„Samozřejmě jsme pomýšleli na první příčku,“ prozrazuje kapitán Hroznětína Jiří Klas, že zisk podzimního mistra soutěže byl velkou motivací. Nakonec však museli fotbalisté Olympie skousnout porážku 1:2, a ze zisku půlmistra se radoval Vintířov.

„Do zápasu jsme vstoupili nervózně, když jsme dvakrát nahráli soupeři na nohu, ale ten to nepotrestal,“ připomíná špatný vstup do utkání, ve kterém dominovali na hroznětínském hřišti hráči Vintířova.

„Následně jsme inkasovali po naší chybě a to nás probralo,“ zdůrazňuje Klas. „Dokázali jsme vyrovnat, ale soupeř nás potrestal po další naší chybě,“ kroutil hlavou nad druhou obdrženou brankou. Do druhého poločasu šel Hroznětín s cílem nejméně vyrovnat. „Do druhé části zápasu jsme šli s cílem něco s výsledkem udělat, ale chyběl nám kousek štěstí,“ naráží hroznětínský záložník na šance svého týmu.

„Vintířov hrál na brejky, když jeden z nich nedokázal proměnit, to by asi bylo po zápase,“ přemítá Klas. „Na druhou stranu my jsme nevyužili naše šance a ani hromadu standardních situací,“ zklamaně poznamenal.

„Remíza by asi byla v vzhledem k průběhu utkání spravedlivější, ale nám nezbývá nic jiného než soupeři popřát k vítězství,“ uzavřel své ohlédnutí za šlágrem závěrečného, třináctého kola přeboru Klas. I přes prohru zažil Hroznětín velmi povedený podzim, když ho zakončil na druhém místě, s tříbodovou ztrátou na první příčku, na které přezimuje Vintířov.