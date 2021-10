Čtyři branky padly také v Bukovanech, kde tamní Baník čtyřmi zásahy obral o všechny body výběr Hranic. To nejlepší nakonec. O nejvyšší výhru kola se zasloužil nováček soutěže Sokolov B, který zdemoloval v sokolovském derby devíti brankami béčko Královského Poříčí, když pěti góly k tomu přispěl nestárnoucí kanonýr Jiří Mlika.

Do historie devátého kola I. B třídy se zapsala tučným písmem Křižovatka. A není divu. Dosáhla na premiérový bod v podzimní části, když dokázala remizovat v souboji dvou nejhorších týmů soutěže s mariánskolázeňským Lokem. Cenné vítězství si připsali v rámci derby na své konto fotbalisté Dolního Žandova, kteří potěšili své fanoušky skalpem Aše, jíž nastříleli půl tuctu branek.

Druhá podzimní porážka pak přistála na účtu Citic, které se představily v Květnové v souboji s ostrovskou rezervou. Ostrováci neponechali nic náhodě a soupeře zlomili třemi góly již v prvním poločase, a i když se hosté snažili, na body to nestačilo, když prohráli duel rozdílem dvou branek. Ostrovská rezerva se tak vyšvihla zpět na druhé místo, kde má stejně bodů jako vedoucí Trstěnice.

