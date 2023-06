I. A třída, 14. kolo:

Březová B – FC Cheb 5:3 (1:1). Branky: 33. a 71. Rakaš Zdeněk, 56. Procházka Patrik, 62. Hora Jakub, 81. Šimůnek Otakar (PK) – 5. Šiman Václav, 64. Větříček František, 90. Vorasický Radek.

Skalná – Mariánské Lázně B 2:6 (0:4). Branky: 58. Hajmacher Tomáš, 62. Frič Jakub (PK) – 3. a 53. Kapolka Martin, 8. Cverčko Matěj (vlastní), 13. a 38. Kepl Karel (1 PK), 50. Maule Karel.

Loket – Chyše 3:1 (3:0). Branky: 23. Horváth Sebastian, 25. Zázrivec František, 42. Hrdlička Tomáš – 83. Vála Adam.

Ostrov B – Kraslice 5:2 (4:1). Branky: 2. Veselý Pavel, 10. Zedníček Jaroslav, 37. Slavík Lukáš, 38. Jiřík Karel, 84. Süttö Michal – 21. a 52. Hruška Pavel (1 PK).

Sokolov B – Trstěnice 2:7 (2:4). Branky: 40. Schimmer Roman, 45. Václavík Lukáš – 11. Buday Jiří, 17. , 38. a 58. Labai Francisc, 23. a 89. Nezval Lukáš, 72. Parák Ondřej.

Pila – Žlutice 2:2 (0:0). Branky: 54. Harasiewicz Ondřej, 70. Šimůnek Vlastimil – 60. Pěnkava Jan, 68. Kubín Vlastimil (vlastní).

Hvězda Cheb B – Fr.Lázně 5:2 (2:1). Branky: 1. Kopecký Jakub, 32. Raffa Jakub, 58. Kozar Vadym, 81. Hrabě Daniel (PK), 90. Lokinga Lukáš – 39. Biháry Kryštof, 75. Ščislák David.

I v béčkové třídě se do posledního kola o něco hrálo, přesněji šlo o postup, kdo doprovodí březovskou Jiskru do áčkové třídy. Nakonec urval postup sdružený tým Aše a Hazlova, který se na závěr loučil vysokou výhrou, kterou zaznamenal na půdě Svatavy, kde vyhrál 8:1. O druhé postupové místo usilovala také rezerva Královského Poříčí, která si na závěr soutěže vystřihla šlágr na půdě lídra z Březové. Ten nakonec ovládl výběr z Poříčí v poměru 4:2, čímž tak zakončil soutěž na třetím místě. Vítězstvím se loučila se svými fanoušky Lipová, ta uštědřila Sedleci prohru 4:2. Chebské derby mezi Teplou a Hranicemi rozsekla jediná trefa, kterou měli na svědomí hosté, kteří si tak odvezli hubenou, ale o to cennější výhru 1:0. Úspěšnou tečku za sezonou udělala také Plesná, která na svém stadionu porazila Kynšperk 3:0. Na závěr se zadařilo také Dolnímu Rychnovu, který dokázal porazit Dolní Žandov, a to 3:2. Gólové hody pak pořádala Kolová, ta poslední tým z Bukovan vůbec nešetřila, když své fanoušky potěšila dvoucifernou výhrou 11:3, pod kterou se podepsal šesti zásahy Tomáš Bílý a hattrickem pak Jakub Gábner.

I. B třída, 14. kolo:

Lipová – Sedlec 4:2 (2:1). Branky: 16. a 87. Slovák Pavel, 37. Glazer Martin, 49. Čížek Daniel – 20. Horváth Marek, 89. Štork Jakub.

Kolová – Bukovany 11:3 (5:1). Branky: 2. , 90. a 91. Gábner Jakub, 18. , 27. , 44. 60. , 72. a 80. Bílý Tomáš, 24. Smýkal Matěj, 90. Nerad Jan – 10. , 50. a 89. Psota Dominik.

Teplá – Hranice 0:1 (0:0). Branka: 48. Dorotovič Jan.

Březová – Královské Poříčí B 2:4 (0:3). Branky: 57. Richter Jakub, 86. Trapl Martin – 10. a 22. Rinko Štěpán 40. Drobný Jiří, 82. Císař Lukáš.

Dolní Rychnov – Dolní Žandov 3:2 (1:1). Branky: 1. Dust Dominik, 62. Dlouhý Jan (PK), 85. Sokhach Kostiantyn – 30. Bátovský Lukáš, 48. Jelínek Jaroslav.

Svatava – Aš/Hazlov 1:8 (1:4). Branky: 45. Mezera František (vlastní) – 1. a 62. Šibal Adam, 4. Svoboda Vlastimil, 28. Maher Petr (PK), 39. Draksl Daniel, 57. Hošťálek Robin, 78. Jurky Martin, 85. Žíla Matěj.

Plesná – Kynšperk 3:0 (1:0). Branky: 43. Pfortner Vít, 49. Pfortner Vít, 85. Svoboda Daniel.