To se však nezměnilo ani po tomto souboji, když se týmy rozešly po nerozhodném výsledku 1:1 dělbou bodů. „Chtěli jsme domácí potrápit a myslím si, že se nám to i podařilo,“ chválí si výkon svého výběru trenér ostrovské rezervy Štěpán Dvořák a hned připojuje: „Dělba bodů je podle mě zasloužená.“

„Za mě dost vyhecované utkání,“ říká Dvořák k bitvě s dvorskou jedenáctkou. Pro ostrovské barvy se však duel nevyvíjel příliš dobře, když Dvory poslal ve 40. minutě do vedení Martin Dušek.

To drželi svěřenci Ladislava Vízka až do 86. minuty, kdy srovnal ukazatel skóre ze značky pokutového kopu Jakub Kostka. „Musím kluky pochválit za to, jak utkání zvládli,“ zdůrazňuje Dvořák.

Zdroj: Daniel Seifert

„Jediné, co mi vadilo, byla někdy až přehnaně surová hra domácích. Všechny naše pokusy o rychlý protiútok končily dost ostrým zákrokem ze strany domácích. Byl jsem rád, že třeba takový Kuba Kostka odešel ze hřiště po svých,“ naráží především na vyhrocený závěr duelu trenér Ostrova B.